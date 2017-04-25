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Filistin’de genel grev çağrısı

Filistin direniş grupları, İsrail cezaevlerindeki Filistinli mahkumlarla dayanışma amacıyla perşembe günü için genel grev çağrısı yaptı

Filistin’de genel grev çağrısı

Filistin direniş grupları, İsrail cezaevlerindeki Filistinli mahkumlarla dayanışma amacıyla perşembe günü için genel grev çağrısı yaptı

25 Nisan 2017 Salı 16:16
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Filistin’de genel grev çağrısı

Filistin direniş grupları, geçen hafta açlık grevi başlatan İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklularla dayanışma amacıyla işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze’deki Filistinlilere perşembe günü için genel grev çağrısı yaptı.

Filistinli direniş gruplarından oluşan "Açlık Grevindeki Tutuklulara Ulusal Destek Komitesi" tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Halkımızı perşembe günü genel greve davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, greve başta eğitim birimleri, devlet daireleri, ticaret ve özel sektör alanları olmak üzere hayatın tüm alanlarında uyulması talep edildi. Halka Batı Şeria ile Gazze’nin çeşitli noktalarında kurulmuş olan destek çadırlarında toplanma çağrısı yapıldı.

İsrail mallarının boykot edilmesinin gerekliliğine vurgu yapılan açıklamada, İsrail askerleri ile temas noktalarında direniş çağrısı da yapıldı.

İsrail hapishanelerindeki yaklaşık iki bin Filistinli, "İsrail'in keyfi uygulamaları ve hak ihlallerine son verilerek tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi" için geçen hafta pazartesi günü açlık grevine başlamıştı.

Filistin Esirler Cemiyetinin de aralarında bulunduğu kurumların hazırladığı rapora göre, İsrail hapishanelerinde 481'i işgal altındaki Doğu Kudüs'ten olmak üzere 57'si kadın, 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
FilistinIsrail Hapishaneleri
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