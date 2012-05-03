Filistin'de birlik görüşmeleri yarım kaldı

ANKARA - El Arabiya'nın haberine göre görüşmelere yakın bir yetkili, Hamas'ın siyasi büro şefi Halid Meşal ve yardımcısı Musa Ebu Marzuk ile El Fetih'in üst düzey yetkilisi Azam el-Ahmed arasında dün gece Mısır'ın başkenti Kahire'de yapılan 2 saatlik görüşmeden netice alınamadığını belirtti.



Aynı yetkili, Mısırlı yetkililerin de katıldığı görüşmede El Fetih'in, "yeni geçici hükümetin kurulması prosedürlerinin yerine getirilebilmesi ve seçimlere tarih belirleyebilmek için seçim komisyonunun, Hamas'ın denetimindeki Gazze Şeridi'nde faaliyetlerine yeniden başlamasına izin verilmesinin önemini vurguladığını" söyledi.