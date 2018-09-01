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Filistin yönetimi ABD'nin UNRWA kararını BM'ye taşımayı planlıyor

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, Filistin yönetiminin ABD'nin UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurma kararını BM Genel Kurulu ile BMGK'ya taşımayı planladığını belirtti.

Filistin yönetimi ABD'nin UNRWA kararını BM'ye taşımayı planlıyor

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, Filistin yönetiminin ABD'nin UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurma kararını BM Genel Kurulu ile BMGK'ya taşımayı planladığını belirtti.

01 Eylül 2018 Cumartesi 16:35
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Filistin yönetimi ABD'nin UNRWA kararını BM'ye taşımayı planlıyor

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, Filistin yönetiminin ABD Başkanı Donald Trump'ın Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) mali yardımları tamamen durdurma kararını, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu ile BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) taşımayı planladığını belirtti.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre Ebu Rudeyne, Filistin yönetiminin durumun daha da kötüleşmesini engellemek için Trump'ın UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurma kararını BM Genel Kurulu ile BMGK'ya taşımayı değerlendirdiğini ifade etti.

Trump'ın kararına tepki gösteren Ebu Rudeyne, ABD'nin bu kararının barışa hizmet etmediğini aksine bölgede terörü körüklediğini belirtti.

Kararın, Filistin halkının haklarına saldırı niteliği taşıdığını kaydeden Ebu Rudeyne, Trump'ın bu adımının "ABD'nin Filistin halkı karşıtı kararlar zincirinin bir halkası olduğunu" ifade etti.

Filistin hükümeti ve Fetih'ten tepki

ABD'nin UNRWA kararına karşı Filistin'den tepkiler gelmeye devam ediyor.

Filistin Hükümet Sözcüsü Yusuf el-Mahmud, ABD'nin UNRWA kararını kınayarak, bunun kabul edilemez olduğunu, ABD politikasının "Filistin'e karşı işlenmiş bir hata olduğunu" savundu.

Mahmud, tüm ülkelere ABD'nin İsrail'e hizmet eden ve Filistin davasına düşmanlık eden kaos politikası kapsamındaki adımlarına karşı aktif bir şekilde harekete geçme çağrısında bulundu.

Fetih Hareketi Sözcüsü Usame el-Kavasimi de yaptığı yazılı açıklamada, Trump'ın kararına tepki göstererek, "Donald Trump, Filistinli mültecilerin dönüş hakkını bir kalemle silemez ve İsrailli sağ yönetimin baskısıyla imza atamaz." ifadelerini kullandı.

Açıklamasında "Trump, Kudüs ve mülteciler meselesinde Filistin halkına karşı savaşma kararı aldı." ifadelerine yer veren Kavasimi, Trump'ın Filistin davasını ortadan kaldırmayı, Filistin'le ilgili meseleleri İsrail'in lehine, Filistin halkının ve uluslararası hukukun aleyhine tek taraflı sonlandırmayı planladığını ancak, bunun asla gerçekleşmeyeceğini belirtti.

ABD, UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurdu

UNRWA'ya sağladığı 365 milyon dolarlık yardımın 300 milyon dolarını geçen aylarda kesen ABD, dün akşam UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurma kararı aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, dün akşam yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurma kararı aldığını bildirmişti.

Nauert, ocak ayında ABD'nin ajansa yaptığı 60 milyon dolarlık katkıdan sonra "artık bu yükün büyük kısmını tek başlarına taşımayacaklarını açıkça dile getirdiklerini" kaydetmişti.

UNRWA, BM Genel Kurulu tarafından 1949'da Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli mültecilere yardım amacıyla kuruldu. Halihazırda Filistin içinde ve dışında 5,9 milyon Filistinli mülteci bulunuyor.

AA

Son Güncelleme: 01.09.2018 16:35
Anahtar Kelimeler:
UnrwaBirleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım KuruluşuBMABD Başkanı Donald Trump
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