Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 26°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93916
ALTIN
255.819
DOLAR
6.6418
STERLİN
8.5429
EURO
7.6928
Deniz Tekin, Çözülmezliğiyle Başarılı
Deniz Tekin, Çözülmezliğiyle Başarılı
AB'den İdlib uyarısı
AB'den İdlib uyarısı
Serhan Atak Hepimize Volta Attırdı
Serhan Atak Hepimize Volta Attırdı
Çorap fabrikasında yangın
Çorap fabrikasında yangın
Karadeniz'de palamut bereketi
Karadeniz'de palamut bereketi

"Filistin'in tanınması geri dönülemez bir karar"

Kolombiya Devlet Başkanı Duque, selefi Santos döneminde alınan Filistin'i bağımsız bir devlet olarak tanıma kararının "geri dönülemez" olduğunu belirtti.

"Filistin'in tanınması geri dönülemez bir karar"

Kolombiya Devlet Başkanı Duque, selefi Santos döneminde alınan Filistin'i bağımsız bir devlet olarak tanıma kararının "geri dönülemez" olduğunu belirtti.

04 Eylül 2018 Salı 10:04
0 Okunma
"Filistin'in tanınması geri dönülemez bir karar"

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Caracol Radio'da katıldığı programda, eski Devlet Başkanı Juan Manuel Santos’un görev süresinin bitimine çok az süre kala aldığı Filistin'i bağımsız bir devlet olarak tanıma kararını muhafaza edip etmeyeceği sorusuna "Bu, geri dönülemez bir karardır." yanıtını verdi. 

Kolombiya anayasasının devlet başkanlarına dış politikada ülkeyi temsil etme yetkisi verdiğini anımsatan Duque, Nobel Barış ödüllü Santos'un karar ilan edilmeden önce kendisini bu hususta bilgilendirdiğini söyledi.

"Belki daha derin bir anayasal tartışma yapmadan karar alınması zararlı olmuştur." diyen Duque, şöyle devam etti:

"Sanırım, başka bir tartışma yaparak daha kazançlı çıkabilirdik ama artık bu geri dönülemez bir noktada. Uluslararası toplumun parçası devletler olarak bizler, çözümler dururken sorunun bir parçası olamayız. Bu çözüm de istikrarlı ve kalıcı bir barışa götürebilecek iki devletli formüldür."

Süreç

Görev süresi 7 Ağustos'ta sona eren eski Devlet Başkanı Santos'un 3 Ağustos’ta aldığı kararla Kolombiya, Filistin'i bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanımıştı.

İsrail'in Bogota Büyükelçiliği, yaptığı yazılı açıklamayla kararın kendileri için "sürpriz ve hayal kırıklığı" olduğunu duyurmuş, Büyükelçi Marco Sarmoneta da Kolombiya Devlet Başkan Yardımcısı Marta Lucia Ramirez'i ziyaret ederek duydukları rahatsızlığı iletmişti.

Sarmoneta, Santos'un kararını, "Sadık bir müttefike atılmış, üstelik hem ülkeler hem de liderler arasındaki yakınlıkla ve ilişkilerin kalitesiyle çelişen bir tokat" olarak nitelemişti.

Nüfusu 49 milyonu aşan Kolombiya, 15 Kasım 1988'de bağımsızlığını ilan eden Filistin devletini tanımayan tek Latin Amerika ülkesi oldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
KolombiyaFilistinIvan DuqueJuan Manuel Santos
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsrailli Belediye Başkanı 'UNRWA'yı Kudüs'ten çıkarmayı' planlıyor
İsrailli Belediye Başkanı 'UNRWA'yı Kudüs'ten çıkarmayı' planlıyor
Irak Başbakanı İbadi Haşdi Şabi’nin başına geçti
Irak Başbakanı İbadi Haşdi Şabi’nin başına geçti
Geleneksel Chicago Türk Festivali 13-15 Eylül’de
Geleneksel Chicago Türk Festivali 13-15 Eylül’de
Irak meclisinde seçimlerden sonraki ilk oturum
Irak meclisinde seçimlerden sonraki ilk oturum
Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias yarın Türkiye'ye geliyor
Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias yarın Türkiye'ye geliyor
AB'den İdlib uyarısı
AB'den İdlib uyarısı
Hamas'tan Abbas'ın 'konfederasyon' açıklamasına tepki
Hamas'tan Abbas'ın 'konfederasyon' açıklamasına tepki
Pakistan'da yeni cumhurbaşkanı yarın seçilecek
Pakistan'da yeni cumhurbaşkanı yarın seçilecek
'UNRWA'nın feshi bölgeyi ateşe atmaktır'
'UNRWA'nın feshi bölgeyi ateşe atmaktır'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ