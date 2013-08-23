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Filistin güvenlik güçleri protestocuları gözaltına aldı

Filistin güvenlik güçleri, Ramallah'ta Hamas'ın düzenlediği Mısır ve Suriye'deki katliamlarını kınama gösterilerine müdahale ederek, onlarca göstericiyi gözaltına aldı.

Filistin güvenlik güçleri protestocuları gözaltına aldı

Filistin güvenlik güçleri, Ramallah'ta Hamas'ın düzenlediği Mısır ve Suriye'deki katliamlarını kınama gösterilerine müdahale ederek, onlarca göstericiyi gözaltına aldı.

23 Ağustos 2013 Cuma 17:22
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Filistin güvenlik güçleri protestocuları gözaltına aldı
RAMALLAH

Filistin güvenlik güçleri, Ramallah'ta Hamas'ın düzenlediği Mısır ve Suriye'deki katliamlarını kınama gösterilerine müdahale ederek, onlarca göstericiyi gözaltına aldı. 

Filistin güvenlik güçleri, Abdunnasır Camisi'nde cuma namazından çıkışta toplanarak Ramallah'ın merkezinde bulunan El-Menara Kavşağı'na doğru yürüyüşe geçen göstericileri çembere aldı. 

Aralarında Hamas yöneticilerinden Cemal et-Tavil'in de bulunduğu pek çok gösterici gözaltına alınırken, güvenlik güçlerinin göstericileri dağıtmak için gerçekleştirdiği coplu müdahale sırasında, İhvan yöneticilerinden Hüseyin Ebu Kuveyk'le beraber onlarca kişi yaralandı.

Güvenlik güçlerinin çok sayıda gazeteciyi göz altına aldığı, kameralarına el koyduğu belirtildi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Hamas'ın dün Mısır ve Suriye'ye destek için yürüyüş düzenleneceğini duyurmasının ardından Filistin güvenlik güçlerinin onlarca Hamas destekçisini göz altına aldığı" kaydedildi.

Batı Şeria'daki Filistin yönetimi geçen hafta Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdulaziz'in, "Mısır'ın içişlerine karışarak fitneyi ateşlemeye çalışanlar karşısında Mısır'la birlikte duruyoruz" şeklindeki açıklamasını desteklediğini bildirmişti.

AA

Son Güncelleme: 23.08.2013 17:23
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Filistin Güvenlik Güçleri Protestocuları Gözaltına Aldı
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