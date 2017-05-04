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"Filistin devleti artık tanınmalı"

AP Filistin ile İlişkiler Delegasyonu Başkanı Sylikiotis, "Filistin devletinin artık tanınması gerekiyor." dedi.

"Filistin devleti artık tanınmalı"

AP Filistin ile İlişkiler Delegasyonu Başkanı Sylikiotis, "Filistin devletinin artık tanınması gerekiyor." dedi.

04 Mayıs 2017 Perşembe 13:56
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"Filistin devleti artık tanınmalı"

Avrupa Parlamentosu (AP) Filistin ile İlişkiler Delegasyonu Başkanı Neoklis SylikiotisHamas'ın Prensipler Belgesi'ni açıklamasının ardından, "Filistin devletinin 1967 sınırlarıyla artık tanınması gerekiyor." dedi.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Sylikiotis, Hamas'ın yeni Prensipler Belgesi'nin çok önemli olduğunu vurgulayarak "Umarım bu belge Fetih ile Hamas arasındaki anlaşmazlığın çözümüne de katkıda bulunur ve Filistin ulusal birliğinin inşa edilmesini kolaylaştırır." ifadesini kullandı.

Hamas'ın yeni siyaset belgesinin, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 11 yıldır uyguladığı ablukanın da kaldırılmasına yardımcı olabileceğini söyleyen Sylikiotis, "Trajik sonuçları olan ve binlerce kişiyi etkileyen bu ablukanın sonlandırılması gerekiyor." diye konuştu.

"Filistin devleti tanınmalı"

Sylikiotis, "Biz Avrupa Parlamentosundaki Filistin delegasyonu olarak Filistin devletinin artık tanınması gerektiğini söylüyoruz. AB üyeleri İsrail-Filistin sorununun çözümü için iki devletli seçeneği destekliyorsa 1967 sınırlarıyla Filistin devletini tanımaları gerekiyor." dedi.

Hamas'ın yeni siyaset vizyonunun bu çerçevede sorunun çözümüne katkı sağlayabileceğini kaydeden Sylikiotis, Avrupa'nın İsrail'i işgal altındaki Filistin topraklarında yürüttüğü yasa dışı yerleşim faaliyetlerini durdurmaya zorlaması ve iki devletli çözüm için teşvik etmesi gerektiğini belirtti.

AP'deki Filistin delegasyonu olarak "iki devletli çözümün tehlikeye girdiğini" düşündüklerini söyleyen Sylikiotis, "AB iki devletli çözüm için acil harekete geçmeli." diye konuştu.

Hamas'ın Prensipler Belgesi

Hamas lideri Halid Meşal, Hamas'ın yeni Prensipler Belgesi'ni hafta başında Doha'da açıklamıştı. Hamas'ın 18 Ağustos 1988'de kabul ettiği kuruluş belgesinin yeni uluslararası koşullara göre güncellenmesiyle ortaya çıkan 42 maddelik Prensipler Belgesi'nde Hamas'ın 1967 sınırları içinde Filistin devletini kabul ettiği belirtilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Avrupa ParlamentosuPrensipler BelgesiFilistin
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