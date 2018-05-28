Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 20°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
106100
ALTIN
190.488
DOLAR
4.5602
STERLİN
6.0887
EURO
5.3136
Dolar/TL'de sert düşüş
Dolar/TL'de sert düşüş
Galatasaray'da Mustafa Cengiz yeniden başkan
Galatasaray'da Mustafa Cengiz yeniden başkan
Murat Edis, Tüm Bebeksilere Seslendi
Murat Edis, Tüm Bebeksilere Seslendi
'İstanbul'da yeniden maç yapacak olmanın heyecanını yaşıyoruz'
'İstİstanbul'da yeniden maç yapacak olmanın...
Atatürk Köşkü 44 bin turisti ağırladı
Atatürk Köşkü 44 bin turisti...

Filistin Devlet Başkanı Abbas taburcu edildi

Filistin Devlet Başkanı Abbas, 20 Mayıs'tan bu yana tedavi gördüğü Ramallah'taki hastaneden taburcu edildi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas taburcu edildi

Filistin Devlet Başkanı Abbas, 20 Mayıs'tan bu yana tedavi gördüğü Ramallah'taki hastaneden taburcu edildi.

28 Mayıs 2018 Pazartesi 14:26
0 Okunma
Filistin Devlet Başkanı Abbas taburcu edildi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas (82), 20 Mayıs'tan bu yana tedavi gördüğü Ramallah'taki hastaneden taburcu edildi.

Abbas hastane çıkışı basına yaptığı açıklamada, "Allah'a şükür hastaneden iyileşmiş olarak ayrılıyorum. Yarın da işimin başına döneceğim." dedi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, yüksek ateş şikâyetiyle 20 Mayıs'ta kaldırıldığı İstişari Hastanesi'nde bazı kalp testlerinden geçirilmişti.

Yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları bulunan Mahmud Abbas, 14 Mayıs'ta da Ramallah'taki bir başka hastanede kulağından basit bir ameliyat olmuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
FilistinMahmud Abbas
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çin'de 5,7 büyüklüğünde deprem
Çin'de 5,7 büyüklüğünde deprem
Arap aktivistlerden Türkiye turizmine destek kampanyası
Arap aktivistlerden Türkiye turizmine destek kampanyası
Çin'den ABD'ye 'provokatif eylemlere son ver' çağrısı
Çin'den ABD'ye 'provokatif eylemlere son ver' çağrısı
İsrail, Afrika'da destek arama çabasında
İsrail, Afrika'da destek arama çabasında
Sokotra Adası'nı Mekunu kasırgası vurdu
Sokotra Adası'nı Mekunu kasırgası vurdu
Fiji'de orta şiddette deprem
Fiji'de orta şiddette deprem
Suriye'de 4 Rus askeri öldü
Suriye'de 4 Rus askeri öldü
'Kim, Trump ile planlanan zirveye sadık'
'Kim, Trump ile planlanan zirveye sadık'
Weinstein 1 milyon dolar kefaletle serbest bırakıldı
Weinstein 1 milyon dolar kefaletle serbest bırakıldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ