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Filistin'den Türkiye'ye teşekkür

Türk halkına teşekkür eden Büyükelçi Faed Mustafa “Türkiye, hassasiyetini ortaya koydu. Umudumuz Arap dünyasının sizi örnek almasıdır” dedi.

Filistin'den Türkiye'ye teşekkür

Türk halkına teşekkür eden Büyükelçi Faed Mustafa “Türkiye, hassasiyetini ortaya koydu. Umudumuz Arap dünyasının sizi örnek almasıdır” dedi.

23 Aralık 2017 Cumartesi 09:44
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Filistin'den Türkiye'ye teşekkür
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Filistin’in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, BM Genel Kurulunda zaferle sonuçlanan Kudüs tasarısının ardından ilk değerlendirmeyi Türkiye gazetesine yaptı. ABD’nin barış sürecindeki ehliyetini kaybettiğine işaret eden Büyükelçi Mustafa, ABD’nin gelecekte Orta Doğu’daki herhangi bir barış sürecince yer almayacağını söyledi. Büyükelçi Faed Mustafa şu değerlendirmede bulundu:

TEHDİDE BOYUN EĞMEDİLER

BM Güvenlik Konseyindeki oylama ve BM Genel Kurulundan çıkan sonuç ABD’nin izole olduğunu gösterdi. ABD, üye ülkelere bu tasarının oylanmasına katılmamaları için açık bir şeklide tehdit savurdu, baskı yaptı. Bu tasarıya oy vermeleri halinde yardımlarda kesintiye gidileceği yönünde uyardı. Bu, ne denli delilik sürecine geldiklerini açıkça gösteriyor. Buna rağmen biz dünya ülkelerinin hiçbir şekilde bu ucuz tehditlere boyun eğmeyeceklerini biliyorduk. (İHA)

Anahtar Kelimeler:
FilistinTürkiyeKudüsBüyükelçiArap
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