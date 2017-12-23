Filistin'den Türkiye'ye teşekkür

Filistin’in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, BM Genel Kurulunda zaferle sonuçlanan Kudüs tasarısının ardından ilk değerlendirmeyi Türkiye gazetesine yaptı. ABD’nin barış sürecindeki ehliyetini kaybettiğine işaret eden Büyükelçi Mustafa, ABD’nin gelecekte Orta Doğu’daki herhangi bir barış sürecince yer almayacağını söyledi. Büyükelçi Faed Mustafa şu değerlendirmede bulundu:

TEHDİDE BOYUN EĞMEDİLER

BM Güvenlik Konseyindeki oylama ve BM Genel Kurulundan çıkan sonuç ABD’nin izole olduğunu gösterdi. ABD, üye ülkelere bu tasarının oylanmasına katılmamaları için açık bir şeklide tehdit savurdu, baskı yaptı. Bu tasarıya oy vermeleri halinde yardımlarda kesintiye gidileceği yönünde uyardı. Bu, ne denli delilik sürecine geldiklerini açıkça gösteriyor. Buna rağmen biz dünya ülkelerinin hiçbir şekilde bu ucuz tehditlere boyun eğmeyeceklerini biliyorduk. (İHA)