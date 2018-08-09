Filistin'den dünyaya Gazze çağrısı

Filistin Hükümeti Sözcüsü Yusuf el-Mahmud, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail hükümeti ile ABD yönetimi Gazze Şeridi'ndeki gerilim ile 11 yıldır sürdürülen ablukadan sorumludur." ifadelerini kullandı.

Mahmud, İsrail'in Gazze’ye düzenlediği saldırıları durdurması için uluslararası topluma acil müdahale çağrısı yaptı.

Açıklamasında ayrıca Filistin ulusal birliğinin önemine vurgu yapan Mahmud, "Filistin davasına yönelik tehditler, uzlaşma ve ulusal birliğin derhal sağlanmasını gerektiriyor. Bu da Mısır'ın ara buluculuğuyla yapılan anlaşmaya göre Gazze Şeridi'nde idarenin Filistin hükümetine devredilmesiyle gerçekleşebilir." değerlendirmesinde bulundu.Muhabir: Esat Fırat

Abbas'tan uluslararası topluma Gazze çağrısı

Öte yandan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in dün akşamdan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırıları durdurmak için uluslararası topluma "müdahale" çağrısı yaptı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, uluslararası alanda yoğun telefon görüşmeleri gerçekleştiren Abbas, gerilimin tırmanmaması uyarısında bulundu.

Abbas, uluslararası topluma yaptığı çağrıda "İsrail'in saldırılarını durdurmak için acil müdahale edilerek, bölgenin daha fazla yıkıma uğramaması ve istikrarsızlığa yol açmaması" talebinde bulundu.