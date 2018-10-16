Filistin'den Avustralya Başbakanı'nın 'Kudüs' çıkışına tepki

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Avustralya Başbakanı Scott Morrison'un Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma ve Avustralya Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma konusundaki açıklamalarını kınadı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Morrison'a "Avustralya'nın çıkarlarına ve uluslararası tutumlarına zarar veren" açıklamalarını gözden geçirmesi çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, "Bu konunun (büyükelçiliğin taşınması) gündeme getirilmesi bile uluslararası kanunların ve Birleşmiş Milletler kararlarının dışına çıkılması anlamına gelir." ifadeleri kullanılarak, bu davranışın barışın gerçekleşmesi önünde engel oluşturduğu ve İsrail'i Filistinlilerle müzakereler için masaya oturmamaya teşvik ettiği aktarıldı.

Avustralya Başbakanı Morrison bugün yaptığı açıklamada, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma ve Avustralya Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma konusunda "kendisinin ve hükümetinin açık görüşlü" olduğunu söylemişti.

Bu konuda kabine üyelerini bilgilendireceğini ve gelecek aylarda dünya liderleriyle yapacağı görüşmelerden sonra karar vereceğini dile getiren Başbakan Morrison, "Sürekli aynı şeyi yaparak farklı sonuç almayı bekleyemezsiniz. Bu konuda Avustralya'nın açık görüşlü olması gerekiyor. Ben açık görüşlüyüm ve hükümetimiz de bu konuda açık görüşlü." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti kabul etmesi ve büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının ardından dönemin Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, Washington'un kararını takip etmeyeceklerini açıklamıştı.