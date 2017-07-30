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Filistin'den asla vazgeçmeyeceğiz

Filistin'in en küçük gazetecisi Cihad, "Filistin'den asla vazgeçmeyeceğiz. Filistin mücadelesi din değil, insanlık meselesidir." dedi.

Filistin'den asla vazgeçmeyeceğiz

Filistin'in en küçük gazetecisi Cihad, "Filistin'den asla vazgeçmeyeceğiz. Filistin mücadelesi din değil, insanlık meselesidir." dedi.

30 Temmuz 2017 Pazar 13:55
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Filistin'den asla vazgeçmeyeceğiz

JOHANNESBURG 

Filistin'in 11 yaşındaki en küçük gazetecisi Janna Cihad, "Dünyadaki tüm çocukların Filistin'i özgürleştirebilecek ve fark yaratabilecek yeni nesiller olduğuna inanıyorum." dedi.

İşgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan olayları konu alan bir dizi etkinliğe katılmak için Güney Afrika'ya gelen Filistin'in en küçük gazetecisi Cihad, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in son haftalarda Mescid-i Aksa'ya yönelik uygulamalarının asla kabul edilemeyeceğini belirten Cihad, şöyle konuştu:

"İsrail işgal askerleri Mescid-Aksa'yı kapattı ve kapıların önüne dedektör cihazları koydu. Bizi sindirmeye ve bastırmaya çalıştılar. Birçok yürüyüş ve gösteri oldu. Bu yürüyüş ve gösterilerde 48 saat içinde 400'den fazla kişi yaralandı. Yaşadığım şehir Nabi Salih'de her cuma sonrası bunun gibi protestolar yapılıyor."

"Bu mesele insanlık meselesidir"

Filistin'de yaşananların İsrail'in halkı sindirme politikasının parçası olduğunu ifade eden Cihad, şunları söyledi:

"Filistin'den asla vazgeçmeyeceğiz. Filistin mücadelesi ya da Filistin meselesi din meselesi değildir. Biz Müslümanlar, Yahudiler ve Hristiyanlar olarak Filistin topraklarında yüzyıllardır yaşıyoruz. Dünyanın bu meseleyi din üzerinden görmemesi gerekir. Bu mesele insanlık meselesidir. Bizler sadece ceset, kan seven ve öldürmeyi seven siyonist teröristlerle savaşıyoruz."

"Aksa, Peygamberin Müslümanlara emanetidir"

Filistinli aktivist Ahed Tamimi de Filistin ve Mescid-i Aksa'nın Müslümanlar için önemine dikkati çekerek, "Mescid-i Aksa Müslümanlara Peygamberimizin emanetidir." dedi.

Türkiye ve Türk halkını yakından takip ettiğini vurgulayan Tamimi, "Türkiye ve Güney Afrika gibi ülkeler bizimle ve bizi destekliyor. Tüm Müslümanlar Mescid-i Aksa ve Filistin için bizlere daha çok destek vermeli. Filistin ve Türk halkı Mescid-i Aksa için birlikte direnmeli." ifadesini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Filistinönce Vatan
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