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Filistin'den ABD'ye 'BMGK'da İsrail'e kalkan olma' tepkisi

Filistin, Gazze'de gerçekleştirdiği katliam nedeniyle İsrail'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) kınanmasına engel olmasından dolayı ABD'ye tepki gösterdi.

Filistin'den ABD'ye 'BMGK'da İsrail'e kalkan olma' tepkisi

Filistin, Gazze'de gerçekleştirdiği katliam nedeniyle İsrail'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) kınanmasına engel olmasından dolayı ABD'ye tepki gösterdi.

31 Mart 2018 Cumartesi 16:20
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Filistin'den ABD'ye 'BMGK'da İsrail'e kalkan olma' tepkisi

Filistin, Gazze'de gerçekleştirdiği katliam nedeniyle İsrail'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) kınanmasına engel olmasından dolayı ABD'ye tepki gösterdi.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'e kalkan olan ABD'nin itirazı nedeniyle Gazze'de 15 Filistinliyi şehit eden İsrail hakkında BMGK'da kınama kararı alınamadığını belirtti.

Ebu Rudayne, ABD yönetiminin İsrail'i koruyan ve Binyamin Netanyahu hükümeti üzerinde baskı oluşturulmasına yönelik tüm uluslararası çabaları boşa çıkaran mevcut yaklaşımının Filistin halkının direnişini ve toprağına olan bağlılığını daha da artıracağını ifade etti.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü ayrıca, Filistin resmi ve sivil kurumlarının BMGK'da ya da BM Genel Kurulunda Filistin halkının uluslararası himaye taleplerini sürdüreceğini kaydetti.

Öte yandan Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur da BM'nin İsrail katliamını kınamada başarısız olmasından dolayı ABD'yi suçladı.

Mansur, "ABD, BMGK'nın sorumluluklarını yerine getirmesine engel olmuştur." dedi.

BMGK Gazze için "acil" toplandı

BMGK, Gazze'de İsrail askerleri tarafından 15 Filistinlinin şehit edilmesinin ardından Kuveyt'in talebi üzerine dün kapalı oturumda acil toplandı.

Diplomatlar, kapalı kapılar ardında yapılan görüşmelerde BMGK'nın ortak bir açıklama kabul etmesi ve yayımlamasının talep edildiğini ancak böyle bir açıklama üzerinde anlaşmaya varılamayınca açık oturumda toplanma kararı aldıklarını belirtti.

Oturumda konuşan ABD'li diplomat Walter Miller "Gazze'de insanların hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduk. Şiddeti kışkırtmak için protesto gösterileri düzenleyen kötü aktörler masum hayatları tehlikeye atıyor." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in 30 Mart 1976'da Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koymasının ardından yaşananların anıldığı "Toprak Günü"nde, Filistinli grupların günler öncesinden yaptığı "Büyük Dönüş Yürüyüşü" çağrısına katılmak için halk dün sınıra akın etmişti.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında düzenlenen "Filistin Toprak Günü" gösterilerine İsrail askerlerinin gerçek mermi ile müdahale etmesi sonucu en az 15 Filistinli şehit edilmiş, yüzlerce Filistinli yaralanmıştı.

Yaşanan bu gelişmeler üzerine Filistin'de ulusal yas ilan edilmişti. 

AA

Anahtar Kelimeler:
FilistinGazzeBMGK
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