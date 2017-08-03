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Filistin'de bölünmüşlüğün sonlandırılması için 'Kudüs Çağrısı'

Filistinli sivil toplum kuruluşları, "Kudüs Çağrısı" adı altında ülkedeki grupları birlik ve beraberliğe davet etti.

Filistin'de bölünmüşlüğün sonlandırılması için 'Kudüs Çağrısı'

Filistinli sivil toplum kuruluşları, "Kudüs Çağrısı" adı altında ülkedeki grupları birlik ve beraberliğe davet etti.

03 Ağustos 2017 Perşembe 16:37
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Filistin'de bölünmüşlüğün sonlandırılması için 'Kudüs Çağrısı'

Sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin yanı sıra siyasi ve parlamenterlerden oluşan 200'den fazla Filistinli, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenledikleri basın toplantısında, Filistinliler arasındaki bölünmüşlüğün sonlandırılması için "Kudüs Çağrısı" adı altına bir girişim başlattıklarını belirtti.

STK'lar adına konuşan Zuheyra Kemal, Filistinli gruplara İsrail ile güvenlik koordinasyonu ve iletişimi durdurma, Gazze Şeridi'ne yönelik ablukanın sonlandırılması için çalışma çağrısında bulundu.

Batı Şeria'nın Bire kentinde 30 Temmuz'da düzenlenen geniş çaplı toplantı sonrasında "Kudüs Çağrısı" girişimini başlatma kararı aldıklarını söyleyen Kemal, toplantı sırasında Ramallah yönetiminin Gazze Şeridi'ne yönelik her türlü mali ve idari uygulamaları kaldırması karşılığında Hamas'ı, Gazze'de hükümet işlerinin yürütülmesi için kurduğu komiteyi feshetmeye davet etme kararı aldıklarını ifade etti.

Kemal, "Bu girişim, Kudüs'teki son olaylarda Filistin'in varlığı ve Mescid-i Aksa'yı savunmada elde edilen zaferden ilham alınarak başlatıldı. Kudüs'teki son gelişmeler, ulusal birliğimizle zaferi gerçekleştirip, işgalciye geri adım attırabileceğimizi bize en net biçimde gösterdi." diye konuştu.

STK'lar, ayrıca Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı da ulusal birlik hükümetinin kurulması için siyasi güçlerle istişare etmeye çağırdı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Zuheyra KemalFilistin
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