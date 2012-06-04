Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 19°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118653
ALTIN
162.456
DOLAR
3.8356
STERLİN
5.3228
EURO
4.7205
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Filistin Daimi İşler Komitesi toplantısı

Filistinli milletvekili Mismar: ''Mavi Marmara şehitleri Filistin halkının da kahramanları''

Filistin Daimi İşler Komitesi toplantısı

Filistinli milletvekili Mismar: ''Mavi Marmara şehitleri Filistin halkının da kahramanları''

04 Haziran 2012 Pazartesi 08:36
785 Okunma
Filistin Daimi İşler Komitesi toplantısı

İslam İşbirliği Teşkilatı çatısı altında kurulan Filistin Daimi İşler Komitesi'nin toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi. 2 gün süren toplantıda, Türkiye, Bahreyn, Fas, Filistin,Birleşik Arap Emirliği, Kamerun, Endonezya, İran ve Ürdün parlamentolarından temsilciler ile çeşitli düzeyde katılımcılar yer aldı.

Filistin Daimi İşler Komitesinin ilk toplantısında, Kudüs'ün statüsü, İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sürdürdüğü yasa dışı yerleşimler, Gazze Şeridi'ne uygulanan hukuk dışı abluka ve Filistinli tutuklulara İsrail hapishanelerinde yapılan kötü muamele ele alındı.

Filistinli Milletvekili Halid Cemil Mismar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce Filistin ile ilgili uluslararası kuruluşlar tarafından alınmış çok sayıda karar olduğunu, ancak uygulamada yetersiz kalındığını ifade etti. Komitenin söz konusu kararları uygulamada etkin bir rol üstleneceğini kaydeden Cemil Mismar, İsrail yönetiminin tutumunu şu ifadelerle eleştirdi:

 ''Gerçekleri görmemiz gerek, Kudüs Yahudileştiriliyor . Filistinliler kendi topraklarında yaşayacak yer bulamıyor, Kudüs İsrail'in kurduğu yerleşim yerleri ile sarılı, yerleşim yerlerine karşı uluslararası bir tepki var ancak uygulamada bir şey yok. Kudüs sadece Filistinlier için değil tüm Müslümanlar ve dünya için önemli.''

-''Mavi Marmara şehitlerini unutmayacağız''-

Türkiye'ye Filistin'e verdiği destekten dolayı teşekkür eden Cemil Mismar, ''Mavi Marmara'da şehit düşenleri Filistin halkı asla unutmayacaktır'' dedi. Mismar sözlerini şöyle sürdürdü: 

''Filistinlilere insani yardım için yola çıkan gemide şehit düşen kahramanlarımızı asla unutmayacağız. Şimdi bu olayın ikinci yılındayız ve Bu kahramanlar sadece Türkiye'nin değil tüm Filistin halkının şehit ve kahramanlarıdır.''

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki hükümetin Filistin'e yönelik yardımları da bildiklerini dile getiren Filistinli milletvekili, Türkiye'deki milletvekillerini Kudüs'e davet etti.

-''İlk hedef ablukanın kaldırılması''-

Toplantıya katılan Fas Milletvekili Ahmed Hacı da ''Türkiye şu ana kadar buna benzer birçok toplantıya ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin Filistin meselesine yaklaşımını daima destekliyoruz. Mavi Marmara olayının yıl dönümünde, Filistinli kardeşlerimize yardım götürmek için şehit düşen kahramanları rahmetle anıyoruz, Türkiye Osmanlı devleti gibi İslam dünyasına faydalı olmayı sürdürüyor'' diye konuştu.

Ürdün Milletvekili Doktor Bessam El-Amuş da İstanbul'un başarılı bir toplantıya ev sahipliği yaptığını ve komite içinde görevlendirmelerin tamamlandığını söyledi. Dünyanın Filistin'deki sorunların farkında olduğunu belirten Bessam El-Amuş toplantılarda alınan karaların uygulanması ve ilk olarak Filistin'e yönelik ablukanın kaldırılması gerektiğini ifade etti.

Bahreyn Milletvekili Seyyid Habib Mekki Haşim de toplantılarla İsrail'e yönelik baskının artırılmaya çalışıldığını bildirdi.  İsrail'in arkasında güçlü devletlerin yer aldığını belirten Mekki Haşim, bu güçlerin olmaması durumunda Filistin sorununun kolayca çözülebileceğini söyledi.

AA

Son Güncelleme: 04.06.2012 00:39
Anahtar Kelimeler:
Mavi Marmara
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ