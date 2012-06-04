Filistin Daimi İşler Komitesi toplantısı

İslam İşbirliği Teşkilatı çatısı altında kurulan Filistin Daimi İşler Komitesi'nin toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi. 2 gün süren toplantıda, Türkiye, Bahreyn, Fas, Filistin,Birleşik Arap Emirliği, Kamerun, Endonezya, İran ve Ürdün parlamentolarından temsilciler ile çeşitli düzeyde katılımcılar yer aldı.

Filistin Daimi İşler Komitesinin ilk toplantısında, Kudüs'ün statüsü, İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sürdürdüğü yasa dışı yerleşimler, Gazze Şeridi'ne uygulanan hukuk dışı abluka ve Filistinli tutuklulara İsrail hapishanelerinde yapılan kötü muamele ele alındı.

Filistinli Milletvekili Halid Cemil Mismar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce Filistin ile ilgili uluslararası kuruluşlar tarafından alınmış çok sayıda karar olduğunu, ancak uygulamada yetersiz kalındığını ifade etti. Komitenin söz konusu kararları uygulamada etkin bir rol üstleneceğini kaydeden Cemil Mismar, İsrail yönetiminin tutumunu şu ifadelerle eleştirdi:

''Gerçekleri görmemiz gerek, Kudüs Yahudileştiriliyor . Filistinliler kendi topraklarında yaşayacak yer bulamıyor, Kudüs İsrail'in kurduğu yerleşim yerleri ile sarılı, yerleşim yerlerine karşı uluslararası bir tepki var ancak uygulamada bir şey yok. Kudüs sadece Filistinlier için değil tüm Müslümanlar ve dünya için önemli.''

-''Mavi Marmara şehitlerini unutmayacağız''-

Türkiye'ye Filistin'e verdiği destekten dolayı teşekkür eden Cemil Mismar, ''Mavi Marmara'da şehit düşenleri Filistin halkı asla unutmayacaktır'' dedi. Mismar sözlerini şöyle sürdürdü:

''Filistinlilere insani yardım için yola çıkan gemide şehit düşen kahramanlarımızı asla unutmayacağız. Şimdi bu olayın ikinci yılındayız ve Bu kahramanlar sadece Türkiye'nin değil tüm Filistin halkının şehit ve kahramanlarıdır.''

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki hükümetin Filistin'e yönelik yardımları da bildiklerini dile getiren Filistinli milletvekili, Türkiye'deki milletvekillerini Kudüs'e davet etti.

-''İlk hedef ablukanın kaldırılması''-

Toplantıya katılan Fas Milletvekili Ahmed Hacı da ''Türkiye şu ana kadar buna benzer birçok toplantıya ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin Filistin meselesine yaklaşımını daima destekliyoruz. Mavi Marmara olayının yıl dönümünde, Filistinli kardeşlerimize yardım götürmek için şehit düşen kahramanları rahmetle anıyoruz, Türkiye Osmanlı devleti gibi İslam dünyasına faydalı olmayı sürdürüyor'' diye konuştu.

Ürdün Milletvekili Doktor Bessam El-Amuş da İstanbul'un başarılı bir toplantıya ev sahipliği yaptığını ve komite içinde görevlendirmelerin tamamlandığını söyledi. Dünyanın Filistin'deki sorunların farkında olduğunu belirten Bessam El-Amuş toplantılarda alınan karaların uygulanması ve ilk olarak Filistin'e yönelik ablukanın kaldırılması gerektiğini ifade etti.

Bahreyn Milletvekili Seyyid Habib Mekki Haşim de toplantılarla İsrail'e yönelik baskının artırılmaya çalışıldığını bildirdi. İsrail'in arkasında güçlü devletlerin yer aldığını belirten Mekki Haşim, bu güçlerin olmaması durumunda Filistin sorununun kolayca çözülebileceğini söyledi.