Filistin Başbakanı'ndan çağrı

Selam Feyyaz, İsrail'de tutuklu bulunan Filistinlilerin durumlarının görüşülmesi, uluslararası toplumun bu konuya dahil edilmesi ve İsrail yönetimine tutukluların serbest bırakılması yönünde baskı yapılması için uluslararası toplantı düzenlenmesini istedi.

İsrail'den ayrım yapmadan çocuk, yaşlı, kadın tutukluları ve Filistinli milletvekillerini bir an önce serbest bırakmasını talep eden Feyyaz, başkenti Kudüs olan Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ni içine alan Filistin Devletinin kurulması için son hazırlıkları yaptıklarını söyledi.