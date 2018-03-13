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Filistin Başbakanı Hamdallah'ın konvoyunda patlama

Gazze Şeridi'nde Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah'ın konvoyunun geçişi sırasında patlama meydana geldiği bildirildi.

Filistin Başbakanı Hamdallah'ın konvoyunda patlama

Gazze Şeridi'nde Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah'ın konvoyunun geçişi sırasında patlama meydana geldiği bildirildi.

13 Mart 2018 Salı 12:09
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Filistin Başbakanı Hamdallah'ın konvoyunda patlama

GAZZE - Gazze Şeridi'nde Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah'ın konvoyunun geçişi sırasında patlama meydana geldiği bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Gazze'de Başbakan Hamdallah'ın konvoyunun geçişi sırasında önce patlama, ardından silah sesi duyuldu. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

Kısa bir ziyaret için bu sabah Gazze Şeridi'ne gelen Hamdallah'a, Filistin İstihbarat Başkanı Macid Ferec eşlik ediyor.

Öte yandan Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Hamdallah, Gazze Şeridi ziyareti sırasında meydana gelen patlamadan yara almadan kurtuldu.

Gazze Şeridi'ndeki İçişleri Bakanlığı kaynakları ise patlama sesinin konvoydaki bir aracın tekerleğinin patlaması sonucu oluştuğunu öne sürdü.

Filistin yönetimi, söz konusu patlamanın sorumluluğunun ise Hamas'a ait olduğunu iddia etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Filistin BaşbakanıHamdallahÖnce Vatan Gazetesi
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