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Filistin ABD'yi Adalet Divanı'na şikayet etti

Filistin, ABD'yi uluslararası anlaşmaya uymadığı nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı'na şikayet etti.

Filistin ABD'yi Adalet Divanı'na şikayet etti

Filistin, ABD'yi uluslararası anlaşmaya uymadığı nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı'na şikayet etti.

29 Eylül 2018 Cumartesi 12:26
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Filistin ABD'yi Adalet Divanı'na şikayet etti

Merkezi Lahey'de bulunan Uluslararası Adalet Divanı'ndan (UAD) yapılan yazılı açıklamada, Filistinin, ABD'nin uluslararası anlaşmalara uyması gerektiğini ve ABD'nin Büyükelçiliğini Kudüs'ten çekmesi için mahkemenin karar alması talebinde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Filistinin, ABD'nin Kudüs'e Büyükelçiliği açmasının 18 Nisan 1961'de yapılan Viyana Anlaşması'na aykırı olduğu gerekçesiyle mahkemeye başvuruda bulunduğu ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamasının ardından yeni büyükelçilik binası 14 Mayıs 2018'de yapılan resmi törenle açılmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
LaheyFilistin
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