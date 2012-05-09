Filipinler'de yangın

Filipinler'in güneyindeki Butuan bölgesinde büyük bir mağazada çıkan yangında ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi.

Yetkililer, üç katlı bir giyim mağazasında çıkan yangında ölenlerinin çoğunun binanın üst katında uyuyan ve yangın sonrası kapana kısılan kadın işçiler olduğunu belirtti.

Yetkililer, gece yarısı çıkan yangının 5 saat sürdüğünü, itfaiye ve polisin binada 17 kişinin cesedini bulduğunu söyledi.

Yangın sırasında mağazada 20 işçinin bulunduğu, işçilerden 3'ünün kurtulmayı başardığı belirtildi.

Filipinler'in başkenti Manila'da 1995 yılında bir diskoda çıkan yangında 162 kişi hayatını kaybetmişti.

