Filipinler'de gemi kazası

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Filipinler'in orta kesimlerindeki Cebu açıklarında bir feribotun kargo gemisiyle çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölenlerin sayısının 50'ye yükseldiği bildirildi.



Yetkililer, kazanın ardından batan feribotta 754 yolcu ve 116 mürettebat olmak üzere, 870 kişinin bulunduğunun belirlendiğini söyledi.



Kazada 50 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten yetkililer, kayıp 70 kişinin bulunması için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.



Filipinler'in güneyindeki Agusan del Sur eyaletinde yer alan Nasipit kentinden başkent Manila'ya giden feribot, Cebu Limanı'na uğradığı sırada MV Sulpicio Express Siete kargo gemisi ile çarpışmıştı.





AA