Filipinler'de deprem

MANİLA

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'nin internet sitesinde, yerin 35,3 kilometre altında meydana gelen depremin merkez üssünün başkent Manila'nın 182 kilometre kuzeybatısı olduğu bildirildi.

Filipinler'deki Yanardağ ve Deprem Bilimi Enstitüsü'nden Renato Solidum, Filipinler'de sabah saatlerinde hissedilen depremin büyük bir olasılıkla Filipinler'in kuzeyindeki Zambales kenti açıklarında bulunan, Çin Denizi üstündeki Manila Çukur'undaki bir yer değiştirme sonucu meydana geldiğini söyledi.

Filipinler'deki afet müdahale kurumunun Başkanı Benito Ramos, depremin başkent Manila ile ülkenin kuzeyindeki tarım kentlerinde hissedildiğini söyledi.

Depremde hasar ve yaralanmalar meydana geldiğine ilişkin henüz bir açıklamada bulunulmadı.