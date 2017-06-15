Filipinler Katar’a işçi göndermeye devam edecek

Filipinler hükümeti, Filipinli işçilerin Katar'a çalışmak için seyahat etmelerine ilişkin geçen hafta getirilen geçici yasağı kaldırdı.

Yerel basındaki haberlere göre, Çalışma Bakanı Silvestre Bello, Dışişleri Bakanlığı ve Filipin Yurtdışı İşçi Ofisi (POLO) ile görüşerek Katar'ın durumunu değerlendirdiklerini ve söz konusu yasağın kaldırılmasına karar verdiklerini açıkladı.

Bello, Katar'ın ülkede bulunan yaklaşık 240 bin Filipinlinin güvenliğini sağladığını sözlerine ekledi.

Çalışma Bakanı Silvestre Bello, geçen hafta gıda krizi ve diğer potansiyel sorunların çıkması endişesiyle geçici olarak Katar'a işçi gönderilmeyeceğini açıklamıştı.

Yasağın yürürlüğe girdiğini söyleyen Bello, halihazırda Katar'da çalışan 200 binden fazla Filipinli işçinin ülkelerine dönmesi için henüz bir plan yapılmadığını ifade etmişti.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Mısır ve Yemen, 5 Haziran'da "teröre destek vermekle suçladıkları" Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatan Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Suudi Arabistan ayrıca Katar'ın tek kara sınırını da kapatmıştı.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır, söz konusu kararlardan birkaç gün sonra yayımladıkları ortak bildiride ise Katar tarafından desteklendiği öne sürülen, aralarında Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin de yer aldığı 59 kişi ile 12 hayır kuruluşunun "terörle irtibatlı" olduğu iddiasıyla "terör listesine" alındığını açıklamıştı.