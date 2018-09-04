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Filipinler'de Duterte muhalif senatörün tutuklanması talimatını verdi

Filipinler'de Devlet Başkanı Duterte'nin tutuklanması talimatını verdiği, dokunulmazlığı kaldırılan muhalif senatör Antonio Trillanes iki askeri ayaklanmadaki rolü nedeniyle yargılanacak.

Filipinler'de Duterte muhalif senatörün tutuklanması talimatını verdi

Filipinler'de Devlet Başkanı Duterte'nin tutuklanması talimatını verdiği, dokunulmazlığı kaldırılan muhalif senatör Antonio Trillanes iki askeri ayaklanmadaki rolü nedeniyle yargılanacak.

04 Eylül 2018 Salı 17:15
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Filipinler'de Duterte muhalif senatörün tutuklanması talimatını verdi

Filipinler'de Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, dokunulmazlığı kaldırılan muhalif senatör Antonio Trillanes'in tutuklanması talimatını verdi.

Savcılık, eski bir deniz kuvvetleri subayı olan Trinalles'in 2003 ve 2007'deki iki askeri ayaklanmadaki rolü nedeniyle yargılanacağını bildirdi.

Duterte'den önceki Devlet Başkanı Benigno Aquino, selefi Gloria Macapagal Arroyo'nun başında olduğu hükümetlere yönelik ayaklanma girişimlerine karışan, aralarında Trinalles'in olduğu genç subaylara af getirmişti.

Tutuklama kararını hukuk dışı olarak niteleyen Senatör Trinalles, emniyet yetkilileri tutuklamak üzere kendisini dışarıda beklerken Kongre'de oturma eylemi yaptı.

Trinalles, burada gazetecilere ve destekçilerine hitap etti.

Duterte yönetimini, 1970'lerde ülke genelinde olağanüstü hal ilan eden Ferdinand Marcos'un yönetimine benzeten Senatör Trinalles, "Bugün fiilen 1970'lerin olağanüstü koşullarını yaşıyoruz. Yasaları kendi amaçlarına göre yorumlayarak siyasi muhalefeti mahkum etmek üzere kullanıyorlar." dedi.

Trinalles'in tutuklanmasından önce, Duterte'yi Davao Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde yargısız infazlar yapmak ve uyuşturucu ticaretinden menfaat sağlamakla suçlayan insan hakları savunucusu muhalif senatör Leila de Lima da tutuklanmıştı.

Duterte'yi eleştiren bir başka isim olan Yüksek Mahkeme Yargıcı Maria Lourdes Sereno da meslektaşları tarafından görevinden uzaklaştırmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
FilipinlerRodrigo DuterteAntonio Trillanes
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