Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği

(MÜSİAD) ABD Başkanı Mustafa Tuncer, "

Fetullahçı Terör Örgütü

'yle (FETÖ) mücadelede durmadan yolumuza devam edeceğiz. Özellikle ABD'de örgütlenmekten kaynaklanan eksikliği bertaraf ederek iş adamlarımıza ulaşacağız." dedi.

New Jersey'de düzenlenen MÜSİAD ABD Yıllık Tanışma Toplantısı'nda konuşan Tuncer, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi ve sonrasına ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, Türkiye için 2016'nın tek başına 5 yıla bedel olduğunu söyledi.

Tuncer, "15 Temmuz'da tarihimizdeki en büyük ihanetlerden birini gördük. 15 Temmuz ihanetiyle beraber ülkenin başlatmış olduğu o kutlu, milli, önemli yürüyüşün durdurulmaya çalışıldığını ve bu durdurma girişiminin ortak bir hedefinin olduğunu, saldırıların ortak hedefinin güçlenen Türkiye, büyük Türk milleti ve bunun ortak paydası haline gelen Türkiye'nin liderliği olduğunu anladık. 15 Temmuz'da doğusuyla, batısıyla, işçisiyle ve işvereniyle, ülkenin sevdasıyla doğmuş insanlar bir müdafaa gerçekleştirdiler." dedi.

15 Temmuz darbe teşebbüsüne karşı ABD'den ilk resmi tepkiyi veren sivil toplum kuruluşunun MÜSİAD olduğunu belirten Tuncer, "FETÖ'yle mücadelede durmadan yolumuza devam edeceğiz. Özellikle ABD'de örgütlenmekten kaynaklanan eksikliği bertaraf ederek iş adamlarımıza ulaşacağız. Sizlerden, bulunduğunuz bölgelerde ticaretle veya profesyonel meslek dallarıyla uğraşan arkadaşlarımıza ulaşma noktasında bizlere yardımcı olmanızı istirham ediyorum." ifadesini kullandı.

Tuncer, MÜSİAD'ın, dünyaya yayılmış en büyük Anadolu merkezli sivil toplum yapılanması konumunda bulunduğunu, Türk vatandaşlarının yurt dışında yaşadığı ülkelerin kültürel, siyasal, ekonomik, bilimsel, teknolojik kalkınmasına ve gelişmesine, karşılıklı iş birliğinin artırılmasına katkıda bulunmak amacıyla oluşturulmuş bir gelişim ve diyalog platformu olduğunu söyledi.

"Türk toplumu ABD'de gelişmiş insan gücüne sahip"

New York Başkonsolos Yardımcısı Reyhan Özgür de ABD'de yaşayan Türklerin önce Türk vatandaşları, daha sonra da Türk-Amerikan toplumunun mensupları olarak tanımlandığını ifade etti.

Özgür, dünyanın en büyük ithalatçısı konumundaki ABD'nin Türk iş adamları için "en bakir ülke" olduğunu belirterek, ABD'nin sahip olduğu potansiyelin Türk iş adamları tarafından yeteri kadar kullanılmadığını, bu potansiyelin daha fazla kullanılması amacıyla ticari heyetler ve Türkiye-ABD sanayisi alanındaki çabalara destek sunulmaya çalışıldığını kaydetti.

ABD'de tek başına ticari olarak güçlenmenin yetmediğini, Türk vatandaşlarının ABD'de sosyal birlik ve beraberliğinin de sağlanmaya çalışıldığını vurgulayan Özgür, ABD'deki Türk iş adamlarının örgütlenmesi ve kendi yaratacakları kaynaklar vasıtasıyla Türk derneklerinin güçlendirilmesinin önem arz ettiğini vurguladı.

MÜSİAD'ın son 2 yılda ABD'deki faaliyetlerinin takdirle izlendiğini kaydeden Özgür, ABD'de yaklaşık 300 bin Türk vatandaşı olduğunu, bu sayının ABD'deki diğer göçmen toplumlara kıyasla az olmasına karşın Türk toplumunun ABD'deki avantajının gelişmiş insan gücü ve katma değer yaratacak imkanlara sahip bulunması olduğunu söyledi.

AA