'FETÖ'yle mücadele Türkiye'ye vefa borcudur'

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin değerlendirmede bulunan Makedonya Kültür Bakanlığı Müsteşarı Behicuddin Şehabi, tutuklananların itiraflarından darbe girişiminin arkasında terör örgütü FETÖ'nün durduğunun aşikar olduğunu söyledi.

Şehabi, FETÖ uzantısı okulların Makedonya'da da faaliyet gösterdiğine işaret ederek, bu eğitim kurumlarının da aynı zihniyetin ürünü olduğunu vurguladı.

FETÖ'nün Makedonya'da en fazla eğitim alanında etkili olduğunu belirten Şehabi, "Bu kolejlerin Makedonya'da mevcut yasalara göre çalıştığı bilinmektedir ancak Makedonya'nın dost Türkiye Cumhuriyeti'nden alacağı bilgiler doğrultusunda bu kolejlerin faaliyetleri gözden geçirilmelidir." diye konuştu.

Şehabi, Makedonya makamları bünyesindeki maliye ve eğitim müfettişlerinin iş başına gelmeleri ve bu kolejlerin yasaları suistimal edip etmediğini araştırmaları gerektiğini kaydederek, Makedonya tarafının atacağı adımların ve alacağı önlemlerin en kısa zamanda uygulanacağına inandığını dile getirdi.

Gerçeklerin ortaya çıkarılması ve gerekli tedbirlerin alınması hususunda Türkiye'nin bekası ve sarsılmaz bütünlüğü ile demokrasinin muhafaza edilmesi için kendilerine de önemli görevler düştüğünü ifade eden Şehabi, Türk makamlarından alınacak bilgilerin büyük titizlikle incelenmesinin ve gerekenin yapılmasının önemine dikkati çekti.

"Balkanlar, karargah gibi kullanılmış olabilir"

Şehabi, FETÖ uzantısı kurumların Makedonya'da etkin oldukları faaliyetlere işaret ederek, "Tahmin etmediğimiz gerçekler ortaya çıkacaktır. Çünkü maalesef Balkanlar, bir karargah gibi kullanılmış olabilir." dedi.

Makedonya'da mevcut FETÖ uzantısı kurumların farklı alanlarda faaliyet gösterdiklerini anımsatan Şehabi, bu konunda ekonomi ve eğitim bakanlığı müfettişlerinin üzerlerine düşen görevi hızlı şekilde yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.

Şehabi, Makedonya hükümetinin FETÖ hakkındaki duruşu hakkında ise şunları kaydetti:

"Biz bunu açıkça söylüyoruz. Devlet yapılanmasına sızmış olan bütün paralel yapılar yalnız Türkiye için değil, dünyanın bütün ülkeleri için tehlikelidir. Bu tür yapılar faaliyet gösterdikleri tüm ülkelerin devletlerine de sıkıntılar getirebilir."

Şehabi, Türkiye'nin Makedonya'ya desteklerine, yardımlarına ve koşulsuz uzattığı dost eline bizzat şahit olduğunu ve etnik köken, siyasi görüş ayrımı gözetmeksizin Makedonya'daki tüm halklarla kardeş ilişkisi içinde olduğunu vurgulayarak, "Makedonya'nın FETÖ'ye karşı mücadele etmesi, Türkiye'ye bir vefa borcudur." şekinde konuştu.

"Makedonya karşı durmalı"

Makedonya'da, terör örgütü FETÖ'ye karşı atılacak öncelikli adımlara dikkati çeken Şehabi, "Türkiye'de yaşanan darbe girişiminin arkasında duranlara, sempatizanlarına ve darbeyi destekleyenlere karşı Makedonya Cumhuriyeti kesinlikle karşı durmalıdır. Bu duruma rağmen Makedonya'da hala bu kişiler tolere edilirse bence bu hakikaten insanlık namına büyük bir hakarettir." dedi.

Şehabi, Makedonya hükümetinde, siyasi partilerde ya da kamu kurumlarında FETÖ ile bağlantısı veya yakınlığa bulunan kişilerin olup olmadığı sorusuna ise "İsmen bilemiyorum ancak yalnız Türkiye'den gelen bir kuruluş olarak değil de bir güruhun uzun yıllar boyunca FETÖ üyelerinin arkasında maddi ve manevi destekleriyle durduklarını aşikar biliyoruz." yanıtını verdi.

Gerekli araştırmaların ve incelemelerin ardından bu şahısların kesinlikle tespit edileceğini kaydeden Şehabi, "Makbuzsuz himmet, destek, yardımlar söz konusu. Müfettişler bunları ortaya çıkaracaktır. Bu deliller Makedonya'nın devlet makamlarının araştırmalarından sonra ortaya çıkacaktır." diye konuştu.

Şehabi, diğer bölge ülkelerine kıyasla FETÖ bağlantılı kişilerin Makedonya'da daha az olduğunu savunarak, "Bunun nedeni, Makedonya'daki sivil toplum anlayışının çok güçlü olması. Bu, FETÖ'nün daha fazla sızmasına engel olmuş, onlara rahat bir ortam yaratmamıştır." ifadelerini kullandı.