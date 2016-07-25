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FETÖ'nün Ukrayna'daki faaliyetleri mercek altında

Eski Sovyet ülkesi Ukrayna'da okul, dil, kültür, medya alanlarında faaliyetlerini yürüten FETÖ, çalışmalarıyla örgütün elebaşı Fetullah Gülen'e sempati kazandırma çalışıyor.

FETÖ'nün Ukrayna'daki faaliyetleri mercek altında

Eski Sovyet ülkesi Ukrayna'da okul, dil, kültür, medya alanlarında faaliyetlerini yürüten FETÖ, çalışmalarıyla örgütün elebaşı Fetullah Gülen'e sempati kazandırma çalışıyor.

25 Temmuz 2016 Pazartesi 14:57
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FETÖ'nün Ukrayna'daki faaliyetleri mercek altında

 Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Ukrayna’da yapılanmaya başlayan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), son yıllardaki çabalarıyla kurumsallaşma başladı.

Eğitim, kültür ve medya alanlarındaki çalışmalarıyla "yumuşak güç" oluşturmayı tercih ettiği vurgulanan FETÖ'nün, Ukrayna’da 2001’den bu yana "Uluslararası Meridyen Okulu” adı altında faaliyet gösterdiği belirtiliyor.

Başkent Kiev’de iki ayrı binada eğitim faaliyetini yürüten okulların bir de anaokulu bulunuyor. Meridyen okullarının Odessa şehrinde de şubesi faaliyetlerin sürdürüyor.

İngilizce ve paralı eğitim verilen Uluslararası Meridyen Okulu’na ülkenin zeki, başarılı çocuklarının yanı sıra, tanınmış siyasetçi, yönetici çocuklarının alınmasına özen gösterdiğine işaret ediliyor. Örgüt, bu yolla politikacılar, bürokratlar ve işadamlarını etki altına almaya, çıkarları doğrultusunda kullanmaya çalıştığına dikkat çekiliyor.

Kültür merkezi adı altında FETÖ faaliyeti

2013'ten bu yana Kiev'de faaliyet yürüten "Işık (Syaivo) Ukrayna-Türkiye Kültür Merkezi"nin de FETÖ yapılanmasının bir ayağını oluşturduğu kaydediliyor.

Merkez, Türkçe kursları ve Türkçe yarışmalar düzenliyor. Işık Ukrayna-Türkiye Kültür Merkezi, yine FETÖ'nün bünyesindeki Meridyen Okulu ile ortak etkinlikler düzenliyor. Etkinliklere Ukrayna’daki devlet üniversitelerinin, öğretim üyelerinin de ortak edildiği görülüyor.

Çoğu ülkede olduğu gibi Ukrayna'da da FETÖ'cü olduğu bildirilen kültür merkezi ve eğitim kurumları ortaklaşa, "Dil ve Kültür Festivali" adı altında Türkçe olimpiyatları organize ediyor.

Örgüt medyadan vazgeçmiyor

FETÖ, eğitim kurumları öncülüğünde, üyesi olan işadamlarının desteğiyle çeşitli platformlar oluşturuyor. Bu platformlar, Kurban Bayramlarında Hristiyanlara da et dağıtarak, örgüt elebaşı Fetullah Gülen’e sempati kazandırmaya çalışıyor.

Medya, FETÖ'nün diğer ülkelerde olduğu gibi Ukrayna'da da vazgeçemediği alanların başında geliyor. Örgütün, Ukrayna ve Türkiye ile ilgili gelişmelere, kendi penceresinden bakarak "Ukraynahaber" sitesinden yayınladığına işaret ediliyor.

Tepki çekmemek için Ukrayna'nın demokratik yapısını göz önünde bulunduran FETÖ'cülerin, son günlerde, Türkiye'deki darbe girişimine karşı tavır almış gibi göründüğü ancak özellikle Batı basınında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhine çıkan haberlere ağırlık verdiği belirtiliyor.

Portalın, Ukrayna dilindeki yayınlarında, darbe girişiminden sonra FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in röportajının yayınlaması dikkat çekiyor.

AA

Son Güncelleme: 25.07.2016 14:58
Anahtar Kelimeler:
UkraynaKültür MerkeziFETÖFetullahçı Terör ÖrgütüFetullah GülenRecep Tayyip Erdoğan
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