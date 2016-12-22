ABD

'de devlete ait çok sayıda sözleşmeli okulu (charter) yöneten Fetullahçı Terör Örgütü (

FETÖ)

, kendine ait özel okullardan birisi olan

Amity School

'un binasını satacak.

Cushman & Wakefield şirketi aracılığıyla satışa çıkarılan okul binasının ilanında binanın 2012 yılında yapıldığı ve yaklaşık 7 bin metre kare alana sahip olduğu görülüyor.

İlandaki fiyat bölümünde ise bina için belirlenen bir ücret olmadığı ve mülk sahibinin fiyat teklifi istediği belirtiliyor.

Okulda halen 256 öğrenci eğitim görüyor

Okulun internet sitesindeki bilgilere göre, 1999 yılında kurulan okulda halen 256 öğrenci eğitim görüyor.

İlkokul öğrencileri için 9 bin 900 dolar okul ücreti isteniyor.

Edinilen bilgiye göre, mortgage yöntemiyle edinilen bina, okulda yeterli öğrenci olmaması ve Türkiye'den de eskisi gibi öğrenci gelmemesi nedeniyle ödeme güçlüğü yaşandığı için satışa çıkarıldı.

Binanın satışının ardından okulun tamamen kapatılıp kapatılmayacağı ya da başka bir binaya taşınıp taşınmayacağına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

ABD'de 140 civarında charter okul var

FETÖ, ABD'de hem kamu finansmanıyla faaliyet yürüten charter okulları hem de Amity School gibi tamamıyla kendisinin kurup yönettiği iki farklı okul türünü işletiyor.

İşletme maliyeti düşük olduğu ve örgüte kaynak sağladığı gerekçesiyle FETÖ'nün ABD'de daha çok sözleşmeli okullara yöneldiği belirtiliyor.

ABD'nin birçok eyaletinde FETÖ ile bağlantılı sözleşmeli okullara yönelik Federal Soruşturma Bürosu (FBI) soruşturması ve çeşitli incelemeler de devam ediyor. FETÖ'nün ABD'de faaliyet gösteren sözleşmeli okullarıyla ilgili önce California ve Pensilvanya eyaletlerinde, daha sonra da Teksas'ta davalar açılmıştı.

Ekim ayında FETÖ bağlantılı Magnolia sözleşmeli okullarına ait üç okul için Los Angeles Eğitim Kurulu, "sözleşme yenilememe" kararı vermişti. Temyize gitme hakkı bulunan okullar, 1 Temmuz 2017 tarihine kadar gerekli finansal şartları sağlayamazsa temelli kapatılacak.

AA