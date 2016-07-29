FETÖ'nün Miami'deki

Fetullahçı Terör Örgütü, (FETÖ) 2009-2010 yıllarında, ABD'de "Miami'nin en büyük camisini inşa edeceğiz" diye topladığı parayla 2012'de 1,7 milyon dolara satın aldığı binayı bugünlerde 3,9 milyon dolara satmaya çalışıyor.

Türkiye'de terör örgütü olduğu belgelenen, 15 Temmuz darbe girişimini organize eden ve ABD'de geniş bir yapılanması bulunan FETÖ'nün Miami'de büyük bir cami yolsuzluğuna imza attığı iddia edildi.

FETÖ'nün 2009-2010 yıllarında hem ABD'de hem de Türkiye'de "Miami'nin en büyük camisini inşa edeceğiz" vaadiyle yaklaşık 1 milyon dolar topladığı ve 2012 yılında Broward kentinde Pompano Beach bölgesinde 1,7 milyon dolara bir bina satın aldığı belirtildi.

İddiaya göre toplanan 1 milyon dolarla eski bir oto galerisi binasına talip olan FETÖ elemanları, kalan kısmı için de mülk sahibi ile üç yıl içinde ödeme koşuluyla anlaşma yaptı.

Broward tapu kayıtlarına göre, FETÖ'yle ilişkili olduğu iddia edilen Coral Springs ve Fellowship Isle vakıfları, 28 Haziran 2012'de söz konusu mülkü Acquired Capital firmasından 1,7 milyon dolara satın aldı.

Daha sonra burada Florida, Georgia, Tennessee, Güney Carolina ve Alabama eyaletlerinde faaliyetlerini sürdüren ve FETÖ ile ilişkili olduğu iddia edilen İstanbul Kültür Merkezi (Istanbul Cultural Center) adlı bir merkez açıldı.

Broward emlak değerlerinin verildiği siteye göre, şu anda piyasa değeri 3,3 milyon dolar olan mülk için 3,9 milyon dolar istediği belirtilen FETÖ vakıfları, bu parayla ne yapacakları konusunda Miami'de para topladıkları Türklere henüz tatmin edici bir cevap vermedi.

Normalde ABD'de "kar amacı gütmeyen kuruluş" olarak faaliyet gösteren ve bu kapsamda insanlardan rahatça para toplayabilen FETÖ vakıflarının, Miami'de cami açacakları vaadiyle topladıkları parayla aldıkları mülkiyet üzerinden kar elde etmeye çalışmaları büyük tepki topladı.

Paralar FETÖ'nün kasasına mı gidiyor?

Konuyla ilgili konuşan Türkiye'nin Miami Başkonsolosu Özgür Kıvanç Altan, Miami civarındaki birçok kişinin zamanında camiye katkı niyetiyle verdikleri paranın, FETÖ'nün kasasına gittiğinden şüphelendiklerini anlattı.

Altan, "Zamanında bunlar bizden hayır adı altında para istedikçe veriyorduk, ama şimdi kendimizi çok kötü hissediyoruz" ifadesini kullanarak, Miami'de yaşayan Türklerin FETÖ'den duyduğu rahatsızlığa işaret etti.

FETÖ ve kurumlarıyla Miami'de her anlamda mücadele etmeye çalıştıklarını ifade eden Altan, FETÖ mensuplarının Florida'daki yerel yöneticiler ve bürokratlarla yakın ilişki içinde olduğunu belirtti.

Florida bölgesindeki FETÖ kuruluşlarında son aylarda hareketliliğin arttığını kaydeden Altan, "Bunların tüm dünyada muslukları vardı ama en büyük musluk Türkiye'ydi. Son dönemde Türkiye'deki muslukları kapanınca buradaki yapılanmalarında da küçülmeye gidiyorlar." diye konuştu.

"Samimi ve dürüst olduklarına inanmıyorum"

Miami'de 25 yıldır yaşayan girişimci Muammer Aydoğdu, FETÖ mensuplarının "minareli cami yapacağız" vaadiyle para topladığını anlattı.

Aydoğdu, FETÖ'cülerin cami yapacağız diye aldıkları yeri kültür merkezine çevirdiklerini, insanların tüm beklentilerinin karşılıksız kaldığını ifade etti.

"Bunların samimi ve dürüst insanlar olduklarına inanmıyorum." diyen Aydoğdu, Miami'deki Türklerin FETÖ'nün faaliyetlerine eskisi gibi ilgi göstermediğini de dile getirdi.

Sadece Miami'de değil, aynı söylemle Türkiye'de de çok para toplandığını kaydeden Aydoğdu, FETÖ'nün Türk insanının iyi niyetini suistimal ettiğini belirtti.

Miami Türk Camii Projesi

2009-2010 yıllarında Miami'ye cami projesi kapsamında bastırılan broşürün ilk sayfasında, "Bu güzel projemizi hayata geçirebilmemiz, sizin gibi hayırsever insanlarımızın vereceği desteklerle mümkün olacaktır. Maddi desteğinizle birlikte manevi desteğinizi ve dualarınızı istirham ediyoruz." ifadeleri yer alıyor.

Broşürün ikinci sayfasında "Niçin cami?" başlıklı bölümde de cami yapımının faziletine ilişkin ayet ve hadislere yer veriliyor. Diğer sayfalarda proje planı, nereye cami yapılacağı ve yapılması düşünülen caminin görselleri gibi bölümler bulunuyor. Broşürün ilk sayfasında Osmanlı mimarisini yansıtan büyük cami görseli de dikkati çekiyor.