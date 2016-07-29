FETÖ'nün Kazakistan'daki faaliyetleri

Kazakistan'ın bağımsızlığını kazanmasının ardından 1993'te bu ülkede faaliyetlere başlayan FETÖ, 1997 yılında, eğitim adı altındaki kuruluşlarını Kazak-Türk Eğitim Vakfı (KATEV) şemsiyesinde topladı.

Karaganda, Cezkazgan, Şımkent, Kızılorda, Taldıkorgan, Taraz, Astana, Almatı, Atırau, Aktau, Ust-Komenogorsk kentlerinin yanı sıra Batı Kazakistan ve Karaganda eyaletlerindeki 29 lise, bir üniversite, bir kolej, bir ilkokul ile bir orta okul, KATEV bünyesinde faaliyetlerini hala sürdürüyor.

KATEV bünyesindeki Süleyman Demirel Üniversitesi'nin, yine FETÖ'ye yakın işadamlarının kontrolünde olduğu belirtilen Kazakistan-Türkiye İşadamları Derneği'nce (KATİAD) desteklendiği vurgulanıyor. Kazakistan'da, FETÖ'ye yakın okullardan mezun olanlara, KATİAD aracılığıyla iş imkanı sağlandığı, böylece bu okullarının cazip hale getirildiği ifade ediliyor.

1995 yılında kurulan KATİAD'ın, çoğunluğu FETÖ'ye yakın olarak bilinen 300 civarında üyesi bulunuyor. Dernekte, son üç yılda, FETÖ bağlantılı işadamları sayısının artığına işaret ediliyor. FETÖ’nün, "imam" ve "ağabeyleri" aracılığıyla KATİAD üyelerinden himmet topladığına, FETÖ’ya yakın işadamlarının KATEV'e maddi destek sağladığına dikkat çekiliyor.

Kazakistan merkezli "stephaber.kz" ve "kazakistan.kz" gibi internet siteleri, FETÖ'ye yakın haberleriyle biliniyor. Daha önce Türkiye'deki Cihan Haber Ajansının Kazakistan muhabirliğini yapanlarca kurulan bu siteler, Türkiye ve Orta Asya ülkelerinden haberler yayınlıyor.