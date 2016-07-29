Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.269
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

FETÖ'nün Kazakistan'daki faaliyetleri

Kazakistan’da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), eğitim, ticaret ve medya gibi alanlarda faaliyet gösteriyor.

FETÖ'nün Kazakistan'daki faaliyetleri

Kazakistan’da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), eğitim, ticaret ve medya gibi alanlarda faaliyet gösteriyor.

29 Temmuz 2016 Cuma 14:49
850 Okunma
FETÖ'nün Kazakistan'daki faaliyetleri

 Kazakistan'ın bağımsızlığını kazanmasının ardından 1993'te bu ülkede faaliyetlere başlayan FETÖ, 1997 yılında, eğitim adı altındaki kuruluşlarını Kazak-Türk Eğitim Vakfı (KATEV) şemsiyesinde topladı.

Karaganda, Cezkazgan, Şımkent, Kızılorda, Taldıkorgan, Taraz, Astana, Almatı, Atırau, Aktau, Ust-Komenogorsk kentlerinin yanı sıra Batı Kazakistan ve Karaganda eyaletlerindeki 29 lise, bir üniversite, bir kolej, bir ilkokul ile bir orta okul, KATEV bünyesinde faaliyetlerini hala sürdürüyor.

KATEV bünyesindeki Süleyman Demirel Üniversitesi'nin, yine FETÖ'ye yakın işadamlarının kontrolünde olduğu belirtilen Kazakistan-Türkiye İşadamları Derneği'nce (KATİAD) desteklendiği vurgulanıyor. Kazakistan'da, FETÖ'ye yakın okullardan mezun olanlara, KATİAD aracılığıyla iş imkanı sağlandığı, böylece bu okullarının cazip hale getirildiği ifade ediliyor.

1995 yılında kurulan KATİAD'ın, çoğunluğu FETÖ'ye yakın olarak bilinen 300 civarında üyesi bulunuyor. Dernekte, son üç yılda, FETÖ bağlantılı işadamları sayısının artığına işaret ediliyor. FETÖ’nün, "imam" ve "ağabeyleri" aracılığıyla KATİAD üyelerinden himmet topladığına, FETÖ’ya yakın işadamlarının KATEV'e maddi destek sağladığına dikkat çekiliyor.

Kazakistan merkezli "stephaber.kz" ve "kazakistan.kz" gibi internet siteleri, FETÖ'ye yakın haberleriyle biliniyor. Daha önce Türkiye'deki Cihan Haber Ajansının Kazakistan muhabirliğini yapanlarca kurulan bu siteler, Türkiye ve Orta Asya ülkelerinden haberler yayınlıyor.

AA

Son Güncelleme: 29.07.2016 14:50
Anahtar Kelimeler:
KazakistanFETÖKazak-Türk Eğitim VakfıKATEVSüleyman Demirel Üniversitesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ