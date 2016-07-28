FETÖ'nün Kanada'daki faaliyetleri

FETÖ

mensupları, Toronto, Ottawa, Montreal, Vancouver, Edmonton, Calgary, Regina, Winnipeg, London, Kitchener/Waterloo ve Hamilton gibi belli başlı kentlerde faaliyet gösteren dernek, vakıf ve okullar aracılığıyla örgütleniyor.

Söz konusu dernek, vakıf ve okullar, Anatolian Heritage Federation (Anadolu Kültürleri Federasyonu) ana çatısı altında birleşiyor. Federasyon çatısı altında Toronto'da Türkiye-Kanada Ticaret Odası (TCCC - Turkish Canadian Chamber of Commerce), Kültürlerarası Diyalog Enstitüsü (Intercultural Dialogue Institute - IDI), Türkiye Kanada Akademisyenler Derneği (Turkish Canadian Academics Association), Kanada Türkiye Dostluk Derneği (Canadian Turkish Friendship Community), Nile Okulları, Dicle İslami Derneği (Dicle Islamic Society ) gibi kuruluşlar faaliyet gösteriyor.

FETÖ mensuplarının, merkezi Toronto'da bulunan "CanadaTurk" adlı aylık gazetesi ve "BN Magazin" adlı dergisi bulunuyor. Gazete ve derginin teknik ve görsel işleri, "Media55" adlı şirket tarafından yürütülüyor.

TCCC, resmi kurum gibi algılanıyor

FETÖ mensupları, Kanada’da iş dünyasına yönelik faaliyetlerini 2009'da kurulan TCCC ile örgütlüyor. Aynı zamanda TUSKON’un Kanada temsilciliğini de üstlenen TCCC, isminin başında bulunan Türkiye ibaresi yüzünden birçok resmi ve özel kurum ve kuruluş tarafından Türkiye Cumhuriyeti’nin Kanada’da açtığı tüzel kişilik olarak algılanıyor. TCCC, söz konusu avantajla Kanada başta olmak üzere uluslararası iş dünyasına ulaşmakta zorlanmıyor. TCCC'nin, BN Magazin adlı bir yayın organı da bulunuyor. TCCC’nin faaliyetleri, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle kısa süre önce Dışişleri Bakanlığından ihraç edilen eski Kanada Büyükelçisi Tuncay Babalı döneminde büyükelçilik ve başkonsolosluk tarafından da destekleniyordu.

FETÖ taraftarlarının, ilk kez 2005 yılında Toronto’da kurdukları Kanada Dinlerarası Diyalog Merkezinin (Canadian Interfaith Dialogue Centre) adı, 2010'da Kültürlerarası Diyalog Enstitüsü (Intercultural Dialogue Institute) olarak değiştirildi. Merkezin, 11 farklı şehirde şubesi bulunuyor.

Örgüt mensuplarının, Anadolu Kültürleri Federasyonu çatısı altında Kanada’nın belli başlı şehirlerinde her sene düzenlediği ''Türk Festivalleri'', 17 Aralık 2013 sonrası Türk toplumundan gelen tepki üzerine iptal edildi.

Kanada'da FETÖ'ye bağlı kuruluşlar

Anadolu Kültürleri Federasyonu çatısı altında faaliyet gösteren FETÖ'ye bağlı kuruluşlar ve bulundukları kentler şöyle:

Ottawa: Kanada Türk Kültür Vakfı (Canadian Turkish Heritage Foundation), Kanada Türk İslam Vakfı (Canadian Turkish Islamic Foundation), Kuzey Işıkları Eğitim Hizmetleri (Northern Lights Educational Services) ve IDI Şubesi

Montreal: Quebec Ufku Vakfı (Horizan Fondation de Québec), Anadolu Kültür Merkezi (Centre Culturel Anatolie) ve IDI Şubesi. Grubun Montreal’de açtığı Türk Okulu, 17 Aralık sonrası gelişmeler üzerine öğrenci sayısında yaşanan düşüş yüzünden bir başka gruba devredildi.

Vancouver: Damla Vakfı (Damla Foundation) ve IDI Şubesi

Calgary: Burç Kültrülerarası Merkezi (Burc Intercultural Centre) ve IDI Şubesi

Edmonton: Nebula Academy Türk Okulu ve Mozaik Eğitim Merkezi (Mosaic Education Centre) ve IDI Şubesi

Kitchener/Waterloo: Ertuğrul Eğitim Topluluğu (Ertugrul Education Society) ve IDI Şubesi

Hamilton: Nur Eğitim Toplum Merkezi (Beam Education Community Centre) ve IDI Şubesi

Winnipeg: Manitoba Kardeşlik Organizasyonu (Manitoba Fellowship Organization) ve IDI Şubesi

Bunlara ilaveten FETÖ mensuplarının, Kanada’da çok sayıda şirketi de bulunuyor.