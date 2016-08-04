FETÖ'nün İngiltere yapılanması

İngiltere'de Fetullahçı Terör Örgütü’yle (FETÖ) ilişkili dernek, düşünce kuruluşu, platform, okul ve dersaneler başta Londra olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerine yayılarak faaliyet gösteriyor.

İngiltere'deki FETÖ bağlantılı kuruluşlar, örgütün elebaşı Fetullah Gülen’in 1993’te başkent Londra’yı ziyaretinden sonra kurulmaya başlandı.

Ülkede faaliyete başlayan ilk FETÖ kuruluşu olan Axis Eğitim Vakfı 1994’de kuruldu. Kurucuları arasında Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Başkanı Mustafa Yeşil’in de yer aldığı vakfa ait çok sayıda dershane ve bir okul bulunuyor.



"Işık evi" dernek adı oldu

FETÖ’yle bağlantılı bir "eğitim" kuruluşu Lighthouse Educational Society (Işıkevi Eğitim Derneği) adını taşıyor. FETÖ'nün hücre evleri için kullanılan "ışık evi" tanımlamasının bu derneğin isminde kullanılması dikkati çekiyor. Merkezi güney Londra’da olan bu derneğin 4 şubesi bulunuyor. Dernek, çocukları etüd ve dershane faaliyetiyle kendisine çekiyor.

Örgütle bağlantılı Amity Educational Foundation adlı bir vakıf da doğu Londra’da faaliyet gösteriyor.

FETÖ’yle bağlantılı bir diğer "eğitim" kuruluşu da İngiltere’de en yoğun Müslüman nüfusu barındıran Birmingham’da faaliyet gösteren Spring Educational Society (Kaynak Eğitim Derneği). Derneğin Leicester kentinde de şubesi var.

Örgüte bağlı başka bir "eğitim" kuruluşu, faaliyet alanı olarak kendisine İngiltere’nin güneyini seçmiş durumda. 2006’da kurulan Fellowship Educational Society’nin Kent, Brighton, Bristol, Basingstoke ve Reading kentlerinde şubeleri bulunuyor.

FETÖ bağlantılı bir eğitim şirketi de Londra merkezli Oxford Vision. Şirket, Türkiye'den İngiltere, İrlanda, Malta, Kanada, ABD ve Güney Afrika öğrenci götüren bir ajans olarak faaliyet gösteriyor.

Örgütün İngiltere'deki faaliyetlerinde öğrenciler önemli bir rol oynuyor. Örgüt, 2008'de kurduğu Network of Students (NOS) adlı örgenci birliğiyle propaganda ve yeni üye kazanma faaliyeti yürütüyor.

FETÖ bağlantılı bir "eğitim" odağı da Koza Educational Society adı altında faal. Koza, FETÖ davası kapsamında aranan ve İngiltere’ye kaçan iş adamı Akın İpek’in şirketleriyle aynı adı taşıyor. İpek’in İngiltere’de ayrıca İpek Investment Limited, Koza Limited, Koza Properties Limited ve Encore Mining Consultancy adlı şirketleri bulunuyor. İpek’İn şirketleri madencilik, emlak ve yatırım alanlarında faaliyet gösteriyor.

Diyalog Derneği

ngiltere'de Fethullahçı terör örgütüyle bağlantılı en etkin kurumlar ise Dialogue Society adlı dernek ve London Centre for Social Studies adlı düşünce kuruluşu. Her iki yapının kurucuları arasında yine bilindik bir isim olan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Başkanı Mustafa Yeşil bulunuyor.

1999’da kurulan Dialogue Society, örgütün gizli faaliyetini perdelemekte kullandığı sosyal temalarla ilgili çalışmalara imza atıyor. Londra merkezli kuruluşun Birmingham, Brighton, Bristol, Durham, Hull, Leeds, Leicester, Manchester, Northampton, Oxford ve Southampton’da olmak üzere 11 şubesi var.

Terör örgütü, Dialogue Society aracılığıyla burs sağladığı kişilere örgüt propagandasına yönelik sözde akademik çalışmalar yaptırıyor. Elebaşı Fettullah Gülen’i dini lider ve toplum lideri olarak sunmaya yönelik çalışmalar, örgütün sağladığı burslarla kaleme alınıyor.

Dialogue Society bünyesinde medyadan dinler arası ilişkilere kadar çeşitli alanlarda sözde kurslar da düzenleniyor. Dernek, Journal of Dialogue Studies adlı bir derginin de aralarında yer aldığı çeşitli yayınlar çıkarıyor.

FETÖ bağlantılı dernek ülkede düzenlediği çok sayıda etkinlikte siyasetçilerden gazetecilere, polis şeflerinden sanatçılara ve akademisyenlere kadar onlarca konuşmacıya yer vererek, örgüte bu alanlarda yeni ilişkiler sağlıyor.

Dialogue Society, faaliyetlerindeki ortakları arasında İngiltere’nin bazı bölgelerindeki polis teşkilatlarını, aralarında SOAS, Leeds Metropolitan ve Birmingham üniversitelerinin de yer aldığı bazı üniversiteler ile kendisine bağlı dernek ve vakıfların bazılarını sıralıyor.

Dialogue Socieity internet sitesindeki "okuma tavsiyeleri" köşesinde Hans-Georg Gadamer, Jürgen Habermas, Emanuel Levinas, Seyyid Hüseyin Nasr gibi 20. yüzyılın önemli düşünürlerinin arasında Fetullah Gülen’e de yer vermesi dikkati çekiyor.

Londra Sosyal Çalışmalar Merkezi

FETÖ bağlantılı düşünce kuruluşu London Center for Social Studies’in (Londra Sosyal Çalışmalar Merkezi) kurucuları arasında yine Mustafa Yeşil bulunuyor. 2004’te temeli atılan kuruluş, faaliyet alanını göç ve eğitim merkezli çalışmalar olarak tanımlıyor ancak Dialogue Society’ye benzer bir şekilde, düzenlediği etkinlikler ile örgütün akademi ve siyaset sahasında ilişki ağını genişletiyor.

Örgütün İngiltere'deki bir "düşünce kuruluşu" da Turkey Institute adını taşıyor. Türkiye üzerine siyasi analiz ve raporlar hazırlama iddiasındaki kuruluşun, internet sitesinde yer verdiği malzemeyle değerlendirildiğinde yetersizliği göze çarpıyor. Ancak FETÖ'nün İngiltere'de, hedeflediği etkinliğe ulaşamayan yapıların yerine veya yanına hızla yenilerini koyduğu görülüyor. Bu yüzden, ülkedeki FETÖ bağlantılı örgütlenmelerin bir listesini yapmak güçleşiyor.

FETÖ’nün etkin olarak kullandığı platformlardan biri 2014’te kurulan Londra merkezli "Center For Hizmet Studies"; bu kuruluş, örgütün akademik kisve altındaki propaganda faaliyetinin yürütüldüğü odaklardan biri olarak öne çıkıyor. Kuruluş, internet üzerinden yaptığı yayınlarda özellikle 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türk hükümetinin aldığı önlemlerle ilgili dezenformasyon faaliyetiyle dikkati çekiyor.

Londra’da Mevlana Camii adlı bir "ibadethane" ile bununla bağlantılı Rumi Kültür Merkezi ve Anadolu Müslümanları Derneği adlı kuruluşlara da sahip olan FETÖ, İngiltere'de Zaman UK adı altında haftalık bir gazete çıkarıyor. Ayrıca, Muhabir Ajans adlı yapıyla İngiltere'de faaliyetini sürdürüyor.

FETÖ, İngiltere'de Bussiness Network (BizNet) adı altında bir iş adamları derneğine de sahip. Üye listesini internet sayfasından kaldırdığı görülen kuruluşun sosyal medya hesapları ve internet sayfası da aylardır güncellenmiyor.

Örgüt, BizNet'e paralel olarak Pronet, PronetHr, Bussiness Network Design Group gibi çatılar altında da faaliyet gösteriyor. Bu kapsamda, BN Magazine adlı bir dergi de yayımlanıyor.

İngiliz vekile 115 bin sterlin

Terör örgütünün İngiltere’deki dikkate değer son operasyonu, geçen eylül ayında yayımlanan Türkiye konulu bir rapor oldu.

FETÖ'ye bağlı Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın 115 bin sterlin ödeyerek Muhafazakar Parti milletvekili Sir Edward Garnier’e yazdırdığı "insan hakları ve basın özgürlüğü" temalı rapor, Türkiye'de FETÖ'ye karşı hayata geçirilen operasyonları hedef aldı.

Dernek ve düşünce kuruluşları aracılığıyla İngiliz siyasetçilere erişen örgütün, ciddi meblağda para ödeyerek kendi görüş ve amaçları doğrultusunda rapor kaleme aldırabilmesi, İngiltere’de de şaşkınlığa yol açtı.

Olay, ülkenin önde gelen gazetelerinden The Times’ta yer bulurken, para karşılığı rapor kaleme alan Garnier, AA'nın konuyla ilgili sorularını yanıtsız bıraktı.