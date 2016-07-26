'FETÖ'nün darbe girişimi Azerbaycan halkını rahatsız etti'

İSTANBUL - Azerbaycan Ekonomi Bakanı Şahin Mustafayev, Türkiye'de yaşanan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminden tüm Azerbaycan halkının rahatsız olduğunu bildirdi.

Soruları yanıtlayan Mustafayev, darbe girişiminin önlenmesi sırasında canlarını feda eden şehitlerin ailelerine ve yakınlarına taziyelerini iletmek istediğini ifade etti.

Türkiye'de yaşanan darbe girişiminin tüm Azerbaycan halkını rahatsız ettiğini belirten Mustafayev, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Halkın özgür iradesine karşı işlenen korkunç cinayetlerin organizatörleri Türkiye halkı ve devletinin sergilediği birlik karşısında amaçlarına ulaşamadı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'ın Türkiye devleti ve halkının yanında olduğunu, Türkiye vatandaşlarının demokratik yolla seçtiği hükümeti desteklediğini beyan etmiştir. Azerbaycan devleti, bu olayı net şekilde darbe girişimi olarak değerlendirmiş, en üst düzeyde kararlılıkla kınamış ve bu girişimleri kabul edilemez olarak kabul etmiştir."

Azerbaycan'ın Türkiye ile kardeşlik ve stratejik ortaklık ilişkileri bulunduğunu kaydeden Mustafayev, "İlişkilerimize zerre kadar zarar verebilecek herhangi bir adımı kabul etmiyoruz, buna izin vermiyoruz ve vermeyeceğiz. Halklarımız arasında kardeşlik, tarihi bağlılık ve iki devlet arasındaki samimi dostluk bunu önemli kılıyor. Her zaman birbirimizin yanındayız ve gelecekte de birbirimizi destekleyeceğiz." şeklinde konuştu.

"Türkiye cazip bir ülke olarak kalacaktır"

Mustafayev, dünyada yaşanan son ekonomik kriz nedeniyle birçok ülke ekonomisinin zor duruma düşerek gerilemeye maruz kaldığı bir dönemde Türkiye'nin, krizden asgari zararla çıkarak ekonomik gelişmesini sürdürmesinin güçlü mali istikrara sahip olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Ekonomik büyümenin verdiği imkanlarla geçen süre içerisinde Türkiye'de ulaşım, enerji ve diğer alanlarda birçok büyük projenin hayata geçirildiğini, bazı projelerin ise yakın gelecekte tamamlanmasının planlandığını kaydeden Mustafayev, "Türkiye ekonomisinin mevcut durumu son hadiselerin olumsuz etkilerine karşı kararlılık gösterecektir. Hükumet öngörülen ekonomik hedeflerine ulaşacaktır. Eminiz ki kardeş Türkiye, geçtiğimiz dönemde olduğu gibi, bundan sonra da yatırımcılar için cazip bir ülke olarak kalacaktır." diye konuştu.

"İki ülke büyük enerji ve ulaştırma projelerinin girişimcisi ve iştirakçisi "

Şahin Mustafayev, iki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık düzeyinde olduğunu, ticari ve ekonomik iş birliğinin de bu sağlam zemin üzerinde kurulduğunu belirterek, "Aynı zamanda her iki ülkede mevcut olan uygun yatırım ve iş ortamı ekonomik iş birliğimizin genişlemesine katkıda bulunmuş, karşılıklı olarak yatırımların yapılmasına ortam yaratmıştır." dedi.