Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.324
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

'FETÖ'nün darbe girişimi Azerbaycan halkını rahatsız etti'

Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mustafayev, "Türkiye'de yaşanan darbe girişimi tüm Azerbaycan halkını rahatsız etti" dedi.

'FETÖ'nün darbe girişimi Azerbaycan halkını rahatsız etti'

Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mustafayev, "Türkiye'de yaşanan darbe girişimi tüm Azerbaycan halkını rahatsız etti" dedi.

26 Temmuz 2016 Salı 13:11
435 Okunma
'FETÖ'nün darbe girişimi Azerbaycan halkını rahatsız etti'

İSTANBUL - Azerbaycan Ekonomi Bakanı Şahin Mustafayev, Türkiye'de yaşanan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminden tüm Azerbaycan halkının rahatsız olduğunu bildirdi.

Soruları yanıtlayan Mustafayev, darbe girişiminin önlenmesi sırasında canlarını feda eden şehitlerin ailelerine ve yakınlarına taziyelerini iletmek istediğini ifade etti.

Türkiye'de yaşanan darbe girişiminin tüm Azerbaycan halkını rahatsız ettiğini belirten Mustafayev, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Halkın özgür iradesine karşı işlenen korkunç cinayetlerin organizatörleri Türkiye halkı ve devletinin sergilediği birlik karşısında amaçlarına ulaşamadı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'ın Türkiye devleti ve halkının yanında olduğunu, Türkiye vatandaşlarının demokratik yolla seçtiği hükümeti desteklediğini beyan etmiştir. Azerbaycan devleti, bu olayı net şekilde darbe girişimi olarak değerlendirmiş, en üst düzeyde kararlılıkla kınamış ve bu girişimleri kabul edilemez olarak kabul etmiştir."

Azerbaycan'ın Türkiye ile kardeşlik ve stratejik ortaklık ilişkileri bulunduğunu kaydeden Mustafayev, "İlişkilerimize zerre kadar zarar verebilecek herhangi bir adımı kabul etmiyoruz, buna izin vermiyoruz ve vermeyeceğiz. Halklarımız arasında kardeşlik, tarihi bağlılık ve iki devlet arasındaki samimi dostluk bunu önemli kılıyor. Her zaman birbirimizin yanındayız ve gelecekte de birbirimizi destekleyeceğiz." şeklinde konuştu.

"Türkiye cazip bir ülke olarak kalacaktır"

Mustafayev, dünyada yaşanan son ekonomik kriz nedeniyle birçok ülke ekonomisinin zor duruma düşerek gerilemeye maruz kaldığı bir dönemde Türkiye'nin, krizden asgari zararla çıkarak ekonomik gelişmesini sürdürmesinin güçlü mali istikrara sahip olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Ekonomik büyümenin verdiği imkanlarla geçen süre içerisinde Türkiye'de ulaşım, enerji ve diğer alanlarda birçok büyük projenin hayata geçirildiğini, bazı projelerin ise yakın gelecekte tamamlanmasının planlandığını kaydeden Mustafayev, "Türkiye ekonomisinin mevcut durumu son hadiselerin olumsuz etkilerine karşı kararlılık gösterecektir. Hükumet öngörülen ekonomik hedeflerine ulaşacaktır. Eminiz ki kardeş Türkiye, geçtiğimiz dönemde olduğu gibi, bundan sonra da yatırımcılar için cazip bir ülke olarak kalacaktır." diye konuştu.

"İki ülke büyük enerji ve ulaştırma projelerinin girişimcisi ve iştirakçisi "

Şahin Mustafayev, iki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık düzeyinde olduğunu, ticari ve ekonomik iş birliğinin de bu sağlam zemin üzerinde kurulduğunu belirterek, "Aynı zamanda her iki ülkede mevcut olan uygun yatırım ve iş ortamı ekonomik iş birliğimizin genişlemesine katkıda bulunmuş, karşılıklı olarak yatırımların yapılmasına ortam yaratmıştır." dedi.

AA

Son Güncelleme: 26.07.2016 13:12
Anahtar Kelimeler:
FETÖAzerbaycanönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ