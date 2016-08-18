FETÖ'nün Brüksel'de 'TUSKON' oyunu

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı Türkiye İş Adamları ve Sanayiciler Konfederasyonunun (TUSKON), Brüksel'de Türkiye aleyhine çalışmalara devam edebilmek için kapatılmadan önce Aralık 2015'te TUSKON EU adıyla Belçika derneği olarak yeniden örgütlendiği ortaya çıktı.

TUSKON EU'nun kuruluş belgesine göre, yönetimde Serdar Yeşilyurt, Muhammet Yılmaz ve Ebubekir Işık yer alıyor. 8 Aralık 2015'te kar amacı gütmeyen kuruluş olarak resmileşen TUSKON EU'nun ilk adresi, Brüksel'in dışındaki bir ev olarak görülüyor. 25 Nisan 2016'da AB kurumları yakınlarındaki yeni adresine taşınan TUSKON EU adına Avrupa Parlamentosuna (AP) üç kişi akredite edildi.

TUSKON yöneticisi yüzünü kapattı

Bu isimlerden TUSKON yöneticisi Serdar Yeşilyurt, FETÖ’nün başarısız darbe girişimiyle ilgili AP Dış İlişkiler Komitesinin olağanüstü oturumuna katılırken, görüntülendiğini anlayınca yüzünü kapatma ihtiyacı hissetti. Yeşilyurt, gazeteciler ve elçilik çalışanları dışında oturuma katılan tek Türk oldu.

TUSKON'un Türkiye aleyhine çalışmaları

TUSKON, AB'nin başkenti Brüksel'de Türkiye aleyhine yaptığı propaganda veya bu yöndeki etkinliklere sponsor olmasıyla biliniyor.

TUSKON özellikle, 17-25 Aralık sonrasında Türkiye'yi hedefe koyan etkinliklere sponsor olmaya başladı. Bu çerçevede TUSKON, Brüksel'deki önde gelen düşünce kuruluşlarından Avrupa Politika Merkezi'nin (EPC) düzenlediği Türkiye konulu etkinliklerde Ankara'yı hedefe koyma yoluna gitti.

FETÖ bağlantılı kuruluş, Kasım 2015-Mart 2016 arasında düzenlenen "Suriyeli sığınmacı krizi ve AB-Türkiye ilişkilerine etkileri", "Türkiye'de medya özgürlüğü" ve "Kıbrıs'ta çözüme yaklaşılıyor mu?" konulu panellere destek verdi.

Sponsor olunan etkinliklerde Türkiye kötüleniyor

TUSKON'un 17 Mart'ta "Türkiye'de neler oluyor? Temel haklar ve özgürlükler karşısındaki zorluklar" başlıklı etkinliğinde, örgütle bağlantılı Zaman gazetesine kayyum atanması ele alındı. 21 Haziran'da düzenlenen "Türk Ekonomisi Ne Kadar güçlü?" başlıklı başka bir etkinlikte de Türkiye'nin ekonomik açıdan "giderek zayıfladığı ve mali açıdan zayıf ülke bir olduğu" yönünde propaganda yapıldı. Bu tür etkinliklere, AB çalışanları, uzmanlar ve gazeteciler davet edilerek "olumsuz Türkiye" algısı güçlendirilmeye çalışıldı.

TUSKON'un AB kurumları yetkilileri ve AP üyeleri nezdinde de Türkiye aleyhine temaslarda bulunduğu biliniyor.

FETÖ ile bağlantılı yapının TUSKON EU olarak Belçika'da yeniden örgütlenmesi, bu yöndeki çalışmalarına devam etme arzusunun göstergesi olarak değerlendiriliyor.

TUSKON EU, Aktif Dernekler Federasyonu (FEDACTIO) ile de ortak çalışmalar yürütüyor. FEDACTIO, FETÖ'nün Belçika'daki çatı kuruluşu olarak biliniyor. FEDACTIO'nun internet sitesindeki yazıda, yapılanmanın aynı hedefi paylaşan 67 dernekten oluştuğu ifade ediliyor.

Belçika gazetesine göre, ülkedeki FETÖ yapılanması

Flamanca yayın yapan De Standaard gazetesi, 19 Temmuz'da Belçika'da FETÖ ile bağlantılı ve FEDACTIO adı altında toplanan kurum ve derneklerin listesini, "Gülen'den ilham alan kurumlar ağı" başlığı altında yayımladı. Bunlar, haberde kategorilerine göre şöyle sıralandı:

Diyalog, sanat ve kültür dernekleri: Flaman Kültürlerarası Merkez (Vlaams Intercultureel Centrum), Belçika Türk Dostluk Derneği (BELTUD), Cedicow Derneği, Le Pont Kültür Merkezi, Diyalog Platform

Medya: Zaman Vandaag

Kadın Dernekleri: Turquoise Derneği, Golden Rose Derneği, Koza Derneği, Damla Derneği, Inspiration Derneği

Gençlik Dernekleri: Flaman Olimpiyat Derneği (VOV), Frankofon Olimpiyat Derneği (Francolympiades), For Youth Derneği

Öğretmen Dernekleri: İslam Dersi Öğretmenleri Derneği (VLERIG)

Toplum Merkezleri: Vuslat Derneği

Yardım Kuruluşları: KYM International Derneği

Ders Merkezleri: Academie, Compass, Gouden Meridiaan, Tempus, De Oase, Prisma, La Tulipe, Poorten-Bruggen

Öğrenci Dernekleri: Belçika Öğrenci Platformu

Veli Dernekleri: Belçika Türk Veliler Birliği (Turkse Oudervereniging van Belgie)

İş Ağı: Avrupa Profesyoneller Ağı (EPN)

Okullar: Ecole Des Etoiles, Lucerna Koleji

İş dernekleri: Belçika Aktif İşadamları Federasyonu (BETIAD), Küçük ve Orta Ölçekli İşadamları Derneği (UNIEKON), Türk İş Dünyası Konfederasyonu (UNITEE) ve TUSKON.

Örgüte para sağlanmasında çok önemli bir rol üstelenen TUSKON, darbe girişimi sonrası kapatılan dernekler arasında yer almıştı. TUSKON'un Başkanı Rızanur Meral ise darbeden önce haziran ayında firar etmişti.