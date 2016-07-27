FETÖ'nün ABD'deki okul ağı

Türkiye'de 15 Temmuz'daki darbe girişimini organize eden Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), 140 civarındaki sözleşmeli (charter) okul ile ABD'de en yaygın sözleşmeli okul ağlarından birini yönetiyor.

ABD'nin Pennsylvania eyaletinde 1999 yılından bu yana ikamet eden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, ülke genelinde 140 civarında sözleşmeli okulu ve bu okullar vasıtasıyla devletten yılda yaklaşık 500 milyon dolarlık geliri yöneten kişi olarak biliniyor.

ABD'de 1990'ların sonuyla 2000'li yılların başında açılan ve zaman içinde bazılarının ismi değişen okullarda her yıl yaklaşık 60 bin civarında öğrencinin eğitim aldığı belirtiliyor.

Okullar en büyük gelir kaynağı

Amerikan medyasında yer alan haberlerde, FETÖ'nün bu okullar yoluyla ABD yönetiminden yılda 500 milyon dolar kaynak aldığı kaydediliyor.

FETÖ'nün okullarıyla ilgili "Killing Ed" belgeseliyle ABD'de ses getiren yönetmen Mark Hall ve aynı konuyla ilgili Huffington Post'ta bir makale kaleme alan Anna Clark, devletin, bu okullardaki öğrenci başına önemli miktarda ödeme yaptığını, yeni açılan okullarla FETÖ'nün ekonomik havuzunun büyüdüğünü vurguladı.

Washington Post'ta 20 Temmuz'da Valerie Straus imzasıyla yayımlanan haberde de FETÖ'nün sadece Teksas'taki 46 okulu için ABD hükümetinden senede 250 milyon dolar kaynak sağladığı ifade edildi.

Sadece sözleşmeli okulları çerçevesinde bu finansal gelirlere sahip FETÖ'nün, diğer yapılanmalar da eklendiğinde ABD genelinde birkaç milyar dolarlık ekonomik hacme sahip olduğu belirtiliyor.

FBI'ın yürüttüğü soruşturma

FETÖ'nün yönettiği okullarının bazıları usulsüzlük, haksız kazanç, yolsuzluk, hileli ihale ve evrakta sahtecilikten ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) soruşturması geçiriyor.

İlk olarak 11 Aralık 2013 tarihinde Louisiana'nın Baton Rogue kentindeki Kenilworth Bilim ve Teknoloji Akademisine FBI tarafından düzenlenen baskınla başlayan ve daha sonra FETÖ ile ilişkili başka okullara da sıçrayan FBI soruşturması hala devam ediyor.

ABD'de FETÖ'nün kontrolü altında olduğu, açık kaynaklarda belirtilen okulların listesi şöyle:

Arizona: Paragon Sonoran Bilim Akademisi, Broadway Sonoran Bilim Akademisi Anaokulu, Phoenix Sonoran Bilim Akademisi Anaokulu, Tucson Sonoran Bilim Akademisi İlkokulu-Ortaokulu-Lisesi, Davis Monthan Sonoran Bilim Akademisi, Ahwatukee Sonoran Bilim Akademisi, Peoria Sonoran Bilim Akademisi

Arkansas: Lisa Akademi

California: Reseda Magnolia Bilim Akademisi, Valley Magnolia Bilim Akademisi, Carson Magnolia Bilim Akademisi, Venice Magnolia Bilim Akademisi, Hollywood Magnolia Bilim Akademisi, Palms Magnolia Bilim Akademisi, Van Nuys Magnolia Bilim Akademisi, Bell Magnolia Bilim Akademisi, Santa Ana Magnolia Bilim Akademisi, San Diego Momentum Ortaokulu, Bay Area Teknoloji Okulu

Colorado: Lotus Aurora Mükemmellik Okulu

District of Columbia: Harmony D.C. Mükemmellik Okulu

Florida: Orlando Bilim İlkokulu-Ortaokulu-Lisesi, River City Bilim Akademisi, Branch Akademi, Stars Ortaokulu, Broward Matematik ve Bilim Okulları, Discovery Bilim Akademisi, New Springs İlkokulu, New Springs Ortaokulu

Georgia: Fulton Bilim Akademisi Lisesi, Fulton Sunshine Akademisi

Güney Carolina: Greenville Yenilenebilir Enerji Eğitimi Sözleşmeli Okulu

Illinois: Chicago Matematik ve Bilim Akademisi Ortaokulu, Belmont Horizon Bilim Akademisi, McKinley Park Horizon Bilim Akademisi, Güneybatı Chicago Horizon Bilim Akademisi,

Indiana: Indiana Matematik ve Bilim Akademisi – Güney – Kuzey – Batı

Kuzey Carolina: Triad Matematik ve Bilim Akademisi, Triangle Matematik ve Bilim Akademisi

Louisiana: Baton Rouge Kenilworth Bilim ve Teknoloji Okulu

Maryland: Chesapeake Bilim Noktası Okulları

Massachusetts: Pioneer Sözleşmeli Bilim Okulu 1-2, Hampden Sözleşmeli Okulu

Michigan: Michigan Matematik ve Bilim Akademisi

Minnesota: Minnesota Matematik ve Bilim Akademisi

Missouri: Fyler Gateway Bilim Akademisi, Smiley Gateway Bilim Akademisi, Güney Gateway Bilim Akademisi

Nevada: Las Vegas Coral Bilim Akademisi, Reno Coral Bilim Akademisi İlkokulu-Ortaokulu

New Jersey: Bergen Sanat ve Bilim Sözleşmeli Okulu, Paterson Bilim ve Teknoloji Sözleşmeli Okulu, Passaic Sanat ve Bilim Sözleşmeli Okulu, Thomas Edison EnergySmart Sözleşmeli Okulu, Central Jersey Koleji Hazırlık Okulu, Paterson Sözleşmeli Bilim ve Teknoloji Okulu

New Mexico: Albuquerque Mükemmellik Okulu

New York: Syracuse Bilim Akademisi, Buffalo Bilim Akademisi, Rochester Akademisi Sözleşmeli Okulu, Utica Bilim Akademisi, Amity Sözleşmeli Okulları, Terra Bilim ve Eğitim Vakfı

Ohio: Horizon Bilim Akademisi Columbus İlkokulu, Horizon Bilim Akademisi Columbus Ortaokulu, Horizon Bilim Akademisi Columbus Lisesi, Columbus Noble Akademi, Cincinnati Horizon Bilim Akademisi, Cleveland Horizon Bilim Akademisi Lisesi, Horizon Bilim Akademisi Dayton İlkokulu, Horizon Bilim Akademisi Dayton İlkokulu, Horizon Bilim Akademisi Dayton Merkez, Cleveland Horizon Bilim Akademisi Ortaokulu, Cleveland Horizon Bilim Akademisi İlkokulu, Springfield Horizon Bilim Akademisi, Toledo Horizon Bilim Akademisi, Denison Horizon Bilim Akademisi İlkoulu, Lorain Horizon Bilim Akademisi, Cleveland Noble Akademi, Youngstown Horizon Bilim Akademisi, Cleveland Noble Akademi

Oklahoma: Tulsa Discovery Okulu, Oklahoma City Dove Bilim Akademisi, Tulsa Dove Bilim Akademisi, Dove Bilim Akademisi İlkokulu

Pennsylvania: Truebright Bilim Akademisi Ortaokulu, Merkezi Pennsylvania Genç Bilginler Okulu, Batı Pennsylvania Genç Bilginler Okulu

Tennessee: Memphis Mükemmellik Okulu

Teksas: Austin Harmony Bilim Akademisi Ortaokulu, Austin Harmony Bilim Okulu Anaokulu, North Austin Harmony Bilim Akademisi, Austin Mükemmellik Okulu, Beaumont Harmony Bilim Akademisi, Brownsville Harmony Bilim Akademisi, Bryan Harmony Bilim Akademisi, Dallas Harmony Bilim Akademisi Ortaokulu, Dallas Harmony Bilim Akademisi İlkokulu, Dallas Harmony Doğa Okulu, Dallas Harmony İşletme Okulu, El Paso Harmony Bilim Akademisi, El Paso İnovasyon Okulu, Fort Worth Harmony Bilim Akademisi, Houston Harmony Bilim Akademisi Ortaokulu, Houston Harmony Mükemmellik Ortaokulu, Houston Harmony İnovasyon Okulu, Houston Harmony Bilim Okulu, Northwest Harmony Bilim Akademisi Anaokulu, Laredo Harmony Bilim Akademisi, Laredo İnovasyon Okulu, Lubbock Harmony Bilim Akademisi, Odessa Harmony Bilim Akademisi, San Antonio Harmony Bilim Akademisi, San Antonio İnovasyon Okulu, Waco Harmony Bilim Akademisi, Teksas Körfez Enstitüsü Kariyer ve Yetişkin Eğitimi Merkezi, Riverwalk Eğitim Vakfı, Discovery Bilim ve Teknoloji Okulu, San Antonio Bilim ve Teknoloji Ortaokulu, Corpus Christi Bilim ve Teknoloji Ortaokulu, Carrollton Harmony İnovasyon Okulu, Carrollton Harmony Bilim Akademisi, Euless Harmony Bilim Akademisi, Euless Harmony İnovasyon Okulu, Garland Harmony Bilim Akademisi, Garland Harmony İnovasyon Okulu, Grand Prairie Harmony Bilim Akademisi

Utah: Beehive Bilim ve Teknoloji Akademisi Ortaokulu

Virginia: Pinnacle Akademisi

Wisconsin: Milwaukee Matematik ve Bilim Akademisi