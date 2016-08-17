FETÖ'cü akademisyenlerin sözleşmesi yenilenmedi

Bakü Yüksek Petrol Okulu Rektörü Elmar Kasımov, yaptığı açıklamada, Kafkas Üniversitesinde çalışan Türk öğretim görevlilerinin sözleşmelerinin bittiğini, onlarla yeni sözleşme yapmadıklarını bildirdi.

Görevlerine son verilenler arasında profesörlerin, bölüm başkanlarının ve dekanların olduğunu vurgulayan Kasımov, FETÖ'cü öğretim görevlilerinin yerine Azerbaycanlı akademisyenlerin atandığını kaydetti. Kasımov, sözleşmesi yenilenmeyen Türk öğretim görevlilerinin bu ay sonuna kadar ülkeden ayrılacaklarını ifade etti.

1993'te kurulan Kafkas Üniversitesi, FETÖ'nün yurt dışındaki ilk üniversite olarak biliniyordu. FETÖ'nün 15 Temmuz'da Türkiye'de darbe girişiminde bulunmasından sonra Azerbaycan'daki Kafkas Üniversitesi devlete ait Bakü Yüksek Petrol Okulunu bünyesine geçirilmişti.