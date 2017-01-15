Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
81524
ALTIN
143.354
DOLAR
3.7534
STERLIN
4.5388
EURO
3.9872
Bu koleksiyon palmiyelerden
SON DAKİKA
Botanik bahçesinde 36 türden 101...
Şehit Uzman Çavuş Kaya son yolculuğuna uğurlandı
SON DAKİKA
Jandarma Uzman Çavuş Samet Kaya,...
İstanbul'daki havalimanlarını 90 milyon yolcu kullandı
SON DAKİKA
Turşu gribe kafa tutuyor
SON DAKİKA
Turşu gribe kafa tutuyor
Görmez'den ''Maya takvimi'' uyarısı
SON DAKİKA
Görmez'den ''Maya takvimi'' uyarısı

FETÖ'ye ilk darbeyi Somali vurdu

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Bekar, Somali'deki FETÖ bağlantılı okulların, 15 Temmuz darbe girişiminin ertesi günü kapatıldığını belirterek, "Somali'de FETÖ ile ilgili bir sıkıntımız kalmadı." dedi.

FETÖ'ye ilk darbeyi Somali vurdu

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Bekar, Somali'deki FETÖ bağlantılı okulların, 15 Temmuz darbe girişiminin ertesi günü kapatıldığını belirterek, "Somali'de FETÖ ile ilgili bir sıkıntımız kalmadı." dedi.

15 Ocak 2017 Pazar 10:21
48 Okunma
FETÖ'ye ilk darbeyi Somali vurdu

ANKARA 

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Olgan Bekar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Somali ile ilişkilerin 2011'den bu yana Türkiye'nin izlediği politikalar sayesinde gittikçe geliştiğini söyledi.

Türkiye'nin, Mogadişu'da kurduğu hastaneler, okullar ve ülkede faaliyet gösteren şirketler sayesinde Somali'nin tekrar yaşanabilir bir ülke olduğunu gösterdiğini dile getiren Bekar, Somali halkının da bunu büyük bir takdirle karşıladığının altını çizdi. 

Somali'nin günlük hayattaki sorunlarının çözülmesi konusunda büyük çaba sarf ettiklerini ifade eden Bekar, "Uluslararası toplum da bizim gibi çalışırsa, Türkiye örneğini takip ederek, daha kalıcı ve etkili sonuçlar alacağını düşünüyorum." dedi.

"Sadece 1 gün sonra okulları kapattılar"

Somali'deki FETÖ yapılanması hakkında da bilgi veren Bekar, Somali'nin bu konuda örnek olarak gösterilebilecek bir ülke olduğunu kaydederek şöyle devam etti:

"İki ülke arasında kardeşliğin bir göstergesi olarak 16 Temmuz'da, darbeden sadece bir gün sonra, bakanlar kurulu kararıyla FETÖ iltisaklı okulları kapattılar, orada çalışan kişileri de sınır dışı ettiler ve bu kararı da Somali başbakanı büyükelçiliğimize bakanlarla birlikte gelerek bildirdi. Bir hafta içinde bu kişiler ülkeyi terk ettiler ve Mogadişu'da bulunan iki okul ve bir hastane bizim yönetimimize geçti.

Biz de yerel bir partnerle ortaklık kurarak okulları eylül ayında işletmeye başladık. Bugün de Maarif Vakfına devredildi okullar. Şu anda sorunsuz bir şekilde okullar eğitim faaliyetlerine devam ediyor. Hastaneyi de Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi bünyesine kattık. Oranın bir şubesi olarak faaliyetlerine devam ediyor. Yani Somali içinde FETÖ ile ilgili bir sıkıntımız kalmadı."

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖDarbeSomali
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Azerbaycan ordusunda bir asker şehit oldu
Azerbaycan ordusunda bir asker şehit oldu
Kıbrıs müzakerelerinde tarihi eşikler aşıldı
Kıbrıs müzakerelerinde tarihi eşikler aşıldı
'Taliban mı, dış güçler mi?'
'Taliban mı, dış güçler mi?'
'FETÖ, Nijerya halkının iyi niyetini suistimal ediyor'
'FETÖ, Nijerya halkının iyi niyetini suistimal ediyor'
ABD'li Cumhuriyetçi politikacıdan FETÖ uyarısı
ABD'li Cumhuriyetçi politikacıdan FETÖ uyarısı
'İhvan terör örgütü sayılsın' tasarısına tepki
'İhvan terör örgütü sayılsın' tasarısına tepki
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ