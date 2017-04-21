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FETÖ Washington'da lobi şirketi kurdu

ABD Kongresindeki ilişkilerini sürdürmek isteyen FETÖ, geçen eylül ayında başkent Washington'da "Washington Strategy Group Inc." adıyla yeni bir lobi şirketi kurduğu ortaya çıktı.

FETÖ Washington'da lobi şirketi kurdu

ABD Kongresindeki ilişkilerini sürdürmek isteyen FETÖ, geçen eylül ayında başkent Washington'da "Washington Strategy Group Inc." adıyla yeni bir lobi şirketi kurduğu ortaya çıktı.

21 Nisan 2017 Cuma 10:16
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FETÖ Washington'da lobi şirketi kurdu

FETÖ'nün ABD yapılanmasında önemli bir yer tutan lobicilik faaliyetleri kapsamında geçen yıl eylül ayında örgütün kendi lobicilik şirketini kurduğu belirlendi.

AA'nın ulaştığı ABD Kongresinin resmi kayıtlarında, adresi Washington'da gözüken "Washington Strategy Group Inc." adlı lobi şirketinin 1 Eylül 2016'da faaliyetlerine başladığı ve yetkilisinin de FETÖ'nün ABD'deki önemli isimlerinden Türk-Amerikan Ortabatı Federasyonu (TAFM) Başkanı Süleyman Turhanoğulları olduğu bilgisi yer aldı.

Kayıtlarda, Turhanoğulları'nın yanı sıra Batı Amerikan-Türk Konseyi (WATC) Başkanı Özkur Yıldız, Amerikalılar ve Avrasyalılar Turkuaz Konseyi (TCAE) Başkanı Bilal Ekşili ve Güneydoğu Türk-Amerikan Federasyonu (TAFS) Başkanı Cemil Teber'in de ismi şirketin "lobicileri" olarak sıralandı.

Belgede adı geçen isimlerin yönettiği kurumların hepsinin, örgütün ülkedeki vakıf ve derneklerini aynı çatı altında toplayan Türk Amerikan Birliği (TAA) üyesi olması dikkati çekti.

"Türk muhalefeti" adına lobicilik

Geçen yıl eylül ayı başında faaliyete başladığı görülen Washington Strategy Group Inc., Kongre kayıtlarına göre 30 Ocak 2017 tarihinde "Türk muhalefeti" adına, bir başka lobi şirketi olan The Estopinan Group LLC'ye alt yüklenici oldu.

Söz konusu belgede FETÖ'nün lobi şirketinin faaliyet alanı olarak, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'deki insan hakları ihlallerine karşı Türk-Amerikan sivil muhalefeti" ibaresi yer aldı.

Kayıtlarda "Türk muhalefeti" olarak tanımlanan kişi veya kurumlardan kimlerin veya hangi organizasyonların kastedildiği ve FETÖ'nün lobi şirketinin bu kişi veya organizasyonlardan ne kadar ücret aldığı bilgisi paylaşılmadı. Aynı şekilde Washington Strategy Group Inc. ile The Estopinan Group LLC arasındaki anlaşmanın maddi değeri de belirtilmedi.

Şirketin Kongreye gönderdiği lobi faaliyet raporlarında, 2016'da 50 bin dolar harcama yaptığı ve herhangi bir gelir elde etmediği görülüyor.

Şirketin FETÖ'cü lobicileri

FETÖ'nün lobi şirketi Washington Strategy Group Inc. kayıtlarında şirketin "lobicileri" olarak gözüken 4 ismin de TAA üyesi kurumların tepe yöneticileri olması dikkati çekti.

FETÖ'nün ABD'deki en önemli isimlerinden olan Faruk Taban'ın başkanlığını yaptığı TAA, 2010'da başkent Washington'da kurulan bir çatı örgüt olarak biliniyor ve bünyesinde 200'e yakın FETÖ bağlantılı organizasyonun olduğu kaydediliyor.

Kendi internet sitesine göre New York, Washington DC, Chicago, Atlanta, Houston ve Los Angeles olmak üzere 6 bölge federasyonunu bünyesinde barındıran TAA, özellikle FETÖ'nün Kongredeki ilişkilerinin yönetilmesinde öne çıkıyor.

Buna göre FETÖ'nün lobi şirketinin başkanı Süleyman Turhanoğulları Chicago, lobicilerinden Özkur Yıldız Los Angeles, Bilal Ekşili Houston ve Cemil Teber de Atlanta bölge federasyonlarını yöneten isimler olarak gözüküyor.

FETÖ, Podesta Group ile çalışmıştı

FETÖ'nün ABD'deki imajını ve siyasi ilişkilerini diri tutmak amacıyla geçen yıl Washington'daki en etkili lobi şirketlerinden Podesta Group ile anlaştığı ortaya çıkmıştı.

AA

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