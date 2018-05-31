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FETÖ sanığı hakime Stuttgart Savcısı'ndan 'saklanma parası'

Diyarbakır'da örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evinde yakalanan eski hakim Mesut Orta'nın, ele geçirilen dijital materyallerinde Avrupa Yargıçlar Birliğinden saklanmak için para istediği yazışmalar ortaya çıktı.

FETÖ sanığı hakime Stuttgart Savcısı'ndan 'saklanma parası'

Diyarbakır'da örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evinde yakalanan eski hakim Mesut Orta'nın, ele geçirilen dijital materyallerinde Avrupa Yargıçlar Birliğinden saklanmak için para istediği yazışmalar ortaya çıktı.

31 Mayıs 2018 Perşembe 11:38
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FETÖ sanığı hakime Stuttgart Savcısı'ndan 'saklanma parası'

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evinde yakalanan eski hakim Mesut Orta'ya, saklanabilmesi için Stuttgart Savcısı P.S. tarafından para gönderildiği belirlendi.

Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesinde "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Orta'nın, yakalandığı evde ele geçirilen dijital materyallerin bir kısmının incelenmesi tamamlandı.

Orta'nın hard diskinde yapılan incelemede "protonmail.com" isimli şifreli e-posta servisi izlerine rastlandı. İz içeriğinde ise Avrupa Hakimler Derneğinin "[email protected]" adresinden gönderilmiş, "kendileri ile iletişime geçilmesi durumunda fon yardımında bulunulacağının" yazılı olduğu İngilizce e-posta tespit edildi.

Yine aynı hard diskteki "fon uygulaması" isimli dosyanın içinde, "aylık olarak çocuk hastanesi, eğitim masrafları ve saklanmak için bir ev kiralamak ve olası faturalar için en az 800 euroya ihtiyaç duyuyorum" yazan metin olduğu belirlendi.

Sanığın, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra Avrupa Yargıçlar Birliğinden para istediğinin tespiti üzerine Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yeni soruşturma açıldı. Soruşturma kapsamında Orta'nın eşi adına açılan banka hesabına Alman Hakimler Birliği üyesi Stuttgart Savcısı P.S. tarafından iki ayrı işlemde bin 300 avro gönderildiği belirlendi.

Diyarbakır'da 21 Haziran 2017'de polis ekiplerince örgütün sözde üst düzey yöneticilerinin yakalanmasına yönelik, "gaybubet" adı verilen örgütün gizli evine düzenlenen operasyonda eski hakim Mesut Orta'nın da arasında yer aldığı 3 şüpheli yakalanmıştı. Adreste yapılan aramada 3 harici hard disk, dizüstü bilgisayar, 3 flaş bellek, tablet bilgisayar ve tuşlu telefon ele geçirilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör ÖrgütüFETÖMesut Orta
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