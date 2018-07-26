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"FETÖ'nün en faal olduğu ülkelerden biri Güney Afrika"

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, "FETÖ'nün dünyada en faal olduğu ülkelerden biri ne yazık ki Güney Afrika. Bunu kendileriyle görüşeceğim. Daha önce belgeleri vermiştim." dedi.

"FETÖ'nün en faal olduğu ülkelerden biri Güney Afrika"

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, "FETÖ'nün dünyada en faal olduğu ülkelerden biri ne yazık ki Güney Afrika. Bunu kendileriyle görüşeceğim. Daha önce belgeleri vermiştim." dedi.

26 Temmuz 2018 Perşembe 14:25
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"FETÖ'nün en faal olduğu ülkelerden biri Güney Afrika"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Pretorya Büyükelçiliği Kançılarya binasının açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Göreve geldiğimizde Afrika kıtasında büyükelçilik sayımız 12'ydi. Şimdi ise büyükelçilik sayımız 41 oldu. Nereden nereye geldiğimizi göstermesi açısından bu çok önemli." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün küresel meselelerde sözü, tavrı, bütün bunlarla beraber duruşu merak edilen bir Türkiye varsa şüphesiz bu, son 16 yılda verilen çok yönlü gayretlerin eseridir." diye konuştu.

Erdoğan, "Şu anda dünyada en az gelişmiş ülkelere yardım noktasında 8,2 milyar dolarla Türkiye birinci sırada." ifadesini kullandı.

"Bizim nazarımızda terör örgütleri arasında hiçbir fark yoktur." diyen Erdoğan, "Adı, söylemi, imajı ne olursa olsun terör örgütlerinin tamamı insanlığın ortak düşmanıdır. DEAŞ neyse FETÖ odur. PKK neyse Boko Haram, El Şebab aynıdır." şeklinde konuştu.

FETÖ'nün dünyada en faal olduğu ülkelerden birinin Güney Afrika olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Bunu kendileriyle görüşeceğim. Daha önce belgeleri vermiştim. Bu defa yeni gelişmeler ışığında, bunları da kendilerine vereceğim. Zira, 15 Temmuz'da bizim başımıza bela olan bu terör örgütü yarın Güney Afrika'nın da başına bela olabilir, bunu hatırlatacağım.

FETÖ'nün bu toprakları kirletmesi, burayı üs haline getirmesi, Güney Afrikalı dostlarımızın alicenaplığını kullanmasına izin vermeyeceğiz.

Bu örgüt bulunduğu her yerde zehrini sisteme zerk eden kirli, kalleş, mülevves bir yapıdır."

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanFETÖGüney Afrika
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