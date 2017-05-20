FETÖ'nün 'dil ve kültür festivaline' sponsor darbesi

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) başkent Washington'da 22-27 Mayıs'ta düzenleyeceğini ilan ettiği "Uluslararası Dil ve Kültür Festivali" adlı etkinliğin sponsorları arasında gösterilen Virginia eyaletinin Fairfax kentindeki Hyatt Regency Oteli ile Long&Foster emlak firması, sponsorluklarını geri çekti.

Etkinlikle ilgili bilgilerin yer aldığı internet sayfasında nisan ayında Fairfax Hyatt Regency, Fairfax Long&Foster ve basketbolcu Enes Kanter'in isimleri yer alıyordu.

"Bu etkinliğe sponsorluk vermedik"

Bu iki Amerikan firmasının neden FETÖ'nün bir etkinliğine sponsor olduğunu sormak için Fairfax'teki Hyatt Regency Otelini arayan AA muhabiri, otelin müdürü ile yaptığı telefon görüşmesinde "otelin böyle bir etkinliğe sponsorluk vermediğini" öğrendi.

Bu etkinliğe katılan bazı kişilerin kendi otelinde konaklayacağını kabul eden müdür, buna karşılık herhangi bir sponsorluk anlaşması imzalamadıklarını ve isimlerinin bir internet sitesinde kullanılamayacağını dile getirdi.

Konuyla ilgili daha fazla yorum yapmak istemeyen otel yetkilileri, olayı soruşturacaklarını ve gerekli tedbirleri alacaklarını ifade etti.

Öte yandan sponsorlar arasında adı geçen diğer Amerikan firması olan Fairfax'teki Long&Foster firmasının ilgili yetkilisine ise ulaşılamadı.

İki firmanın da logosu kaldırıldı

Ancak, AA muhabirinin yetkililerle görüşmelerinden bir gün sonra ilgili internet sayfasından hem Hyatt Regency hem de Long&Foster firmasının logolarının sponsorlar bölümünden kaldırıldığı görüldü.

Otel yetkilileri konuyla ilgili yorum yapmak istemezken, 1 gün içerisinde söz konusu sayfadan Amerikan firmalarının sponsorluklarının kaldırılması, ilgili kurumların markalarını korumak için adım attığını gösteriyor.

"Uluslararası Dil ve Kültür Festivali" etkinliğinin tarihçesinin anlatıldığı bölümde "Türkçe Olimpiyatlarına" atıf yapılan sitede, düzenleme komitesine dair herhangi bir iletişim bilgisinin yer almaması da dikkati çekti.

Hangi gün hangi etkinliklerin düzenleneceğine dair kapsamlı bilginin de bulunmadığı sitede, 22 Mayıs'ta başlayacak etkinliklerle 20'den fazla ülkeden çok sayıda öğrencinin bir araya geleceği ifade edildi.