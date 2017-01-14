'FETÖ, Nijerya halkının iyi niyetini suistimal ediyor'

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hakan Çakıl, Nijerya'daki FETÖ yapılanması hakkında, 1998'den bu yana ülkede faaliyet gösteren FETÖ'nün okul, üniversite, hastane ve STK olarak hizmet veren birkaç derneğinin bulunduğu bilgisini paylaştı.

17-25 Aralık süreci ve 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında Nijerya makamlarıyla yakın temasta olduklarını dile getiren Çakıl, "Nijerya makamlarına FETÖ'nün iç yüzünü anlatıyoruz. Kendileriyle bu konuda yapıcı diyalog içerisindeyiz. FETÖ'nün ülkede 17 okulu, bir üniversite ile hastanesi, bir sivil toplum kuruluşu ve bir de İş adamları Derneği bulunuyor. Nijerya halkının iyi niyetini aynı Türkiye’de yaptıkları gibi suistimal ediyorlar. İnşallah önümüzdeki günlerde bu konuda somut adımlar atılacaktır." diye konuştu.

FETÖ ile mücadelelerinin devam edeceğinin altını çizen Çakıl, "(FETÖ) Ne yazık ki Nijerya medyasının hoşgörüsünü, Cumhurbaşkanımızın şahsında ve hükümetimiz aleyhinde yayınlar için çok sık kullanmaktadır. Tabii ki bu konudaki rahatsızlıklarımızı Nijerya makamlarına iletiyoruz. Çünkü Nijerya ile olan dostluğumuzu her alanda geliştirmek istiyoruz. Terör örgütü FETÖ'nün iki ülke arasındaki ilişkilerde sorun olmasını istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Çakıl, FETÖ'ye bağlı yapıların kapatılması konusunda ise Nijerya makamlarıyla temas içerisinde olduklarını, bu konuda gerekli önlemleri alacaklarını kaydederek, kısa ve orta vadede FETÖ yapılanmasını ortadan kaldıracaklarını söyledi.