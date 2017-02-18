Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Açık
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
88830
ALTIN
144.170
DOLAR
3.6361
STERLIN
4.5078
EURO
3.8595
Bakanlıktan 'sit alanları' açıklaması
Bakanlıktan 'sit alanları' açıklaması
"Asr" suresini ezberleten kampanya
"Asr" suresini ezberleten kampanya
Doğalgaz tüketiminde rekor
Doğalgaz tüketiminde rekor
Londra'da 15 Temmuz sergisi ve defilesi
Londra'da 15 Temmuz sergisi ve...
İstanbul'da 'rüşvet' operasyonu
İstanbul'da 'rüşvet' operasyonu

FETÖ mensupları Makedonya'yı transit ülke olarak kullanıyor

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye'den kaçmak için yollar arayan FETÖ mensupları, Batı Balkanların giriş kapısı konumundaki Makedonya'yı da tercih ediyor.

FETÖ mensupları Makedonya'yı transit ülke olarak kullanıyor

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye'den kaçmak için yollar arayan FETÖ mensupları, Batı Balkanların giriş kapısı konumundaki Makedonya'yı da tercih ediyor.

18 Şubat 2017 Cumartesi 13:57
4 Okunma
FETÖ mensupları Makedonya'yı transit ülke olarak kullanıyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından Türkiye'den kaçmak için yollar arayan örgüt mensuplarının ana güzergahlarından birisi, Batı Balkanların giriş kapısı konumundaki Makedonya.

FETÖ’nün kanlı darbe girişimi sonrası kaçacak yer arayan Türkiye'deki örgüt mensupları, özellikle Balkanlar üzerinden Avrupa ülkelerine vizesiz giriş yapmanın peşinde. Bazı örgüt üyeleri bu yolu seçerek Avrupa ülkelerine geçiş yaparken, bazıları ise okullar, üniversiteler, dernekler ve medya organları aracılığıyla FETÖ yapılanmasının sürdüğü Batı Balkan ülkelerini tercih ediyor.

Bu ülkelerin başında eğitim, ulaşım, ticaret, sağlık ve turizm alanlarında FETÖ ile irtibatlı firmaların faaliyet gösterdiği Makedonya geliyor. 1990’lı yılların ortasından itibaren FETÖ ile irtibatlı okul, dernek, gazete, sivil toplum kuruluşu gibi oluşumları barındıran Makedonya, darbe girişimi sonrası da FETÖ mensuplarının uğrak yerleri arasında yer alıyor.

İki ülke arasındaki vize muafiyetini amaçları için kullanan örgüt mensupları, serbestçe giriş yaptıkları Makedonya'da oturma ve çalışma izni almanın yollarını arıyor. Turist olarak vizesiz 90 gün kalınabilen ülkede, bu süreyi uzatmak isteyen FETÖ mensupları, şirket kurma, bir şirkete ortak olma veya okul kaydı gibi yöntemleri kullanarak, oturma izni ve çalışma hakkını kolayca elde edebiliyor.

Başkent Üsküp başta olmak üzere Gostivar, Manastır ve Ohri şehirleri ile kayak merkeziyle ünlü Mavrova bölgesinde ev kiralayan FETÖ mensupları, Makedonya'nın yaşam koşullarına ayak uydurarak günlük hayatlarına devam ediyor, rahatça ticaret yapıp geçinebiliyor.

Örgüt üyeleri, yerleşim yeri olarak ise kendilerini deşifre etmemek için Türk ve Arnavut vatandaşlarının yaşadığı bölgelerden uzakta kalarak, Makedonların çoğunlukta bulunduğu kesimleri tercih ediyor.

Her ne kadar farklı ülkede olsalar da yaşadıkları korku nedeniyle daha çok hava karardıktan sonra sokağa çıkıp, diğer örgüt üyeleriyle belirli iş yerlerinde buluşuyorlar.

Avrupa ülkelerine kaçış koridoru

Bazı FETÖ mensupları ise Batı Balkanları, Avrupa ülkelerine geçiş için kullanıyor. Türkiye'den ayrılan örgüt üyeleri, Batı Balkanlara girişi Makedonya üzerinden yaptıktan sonra, 90 günlük vizesiz kalma hakkının bitimine birkaç gün kala komşu ülkelerden birine gidiyor. Bu şekilde, vize konusunda benzer uygulamalara sahip Arnavutluk, Kosova, Sırbistan ve Bosna Hersek gibi ülkeleri dolaşarak zaman kazanan FETÖ mensupları, soluğu Avrupa Birliği ülkelerinden birinde alıyor.

Hem gelişmiş bir Avrupa ülkesine gitmek hem de Türkiye'den çıkış yaparken yerleşeceği ülkenin tespit edilmemesini isteyen FETÖ mensupları, Makedonya'ya gelip öğrenci kaydı yaptırarak veya şirket açarak oturma izni alıyor. Ardından Avrupa ülkelerinin Makedonya'daki temsilciliklerinden "Schengen" vizesi alarak rahatça bir Avrupa Birliği üyesi ülkeye kaçabiliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖMakedonya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bab'dan kaçan Suriyelilere yardım
Bab'dan kaçan Suriyelilere yardım
Afrika'da vizesiz seyahatin sınırları genişliyor
Afrika'da vizesiz seyahatin sınırları genişliyor
Yıldırım-Merkel görüşmesi başladı
Yıldırım-Merkel görüşmesi başladı
Meksika'da ABD'ye 'etten duvarlı' protesto
Meksika'da ABD'ye 'etten duvarlı' protesto
Londra'da 15 Temmuz sergisi ve defilesi
Londra'da 15 Temmuz sergisi ve defilesi
'Brexit, ustalık ve açık bir metotla gerçekleşmeli'
'Brexit, ustalık ve açık bir metotla gerçekleşmeli'
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ