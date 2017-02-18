FETÖ mensupları Makedonya'yı transit ülke olarak kullanıyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından Türkiye'den kaçmak için yollar arayan örgüt mensuplarının ana güzergahlarından birisi, Batı Balkanların giriş kapısı konumundaki Makedonya.

FETÖ’nün kanlı darbe girişimi sonrası kaçacak yer arayan Türkiye'deki örgüt mensupları, özellikle Balkanlar üzerinden Avrupa ülkelerine vizesiz giriş yapmanın peşinde. Bazı örgüt üyeleri bu yolu seçerek Avrupa ülkelerine geçiş yaparken, bazıları ise okullar, üniversiteler, dernekler ve medya organları aracılığıyla FETÖ yapılanmasının sürdüğü Batı Balkan ülkelerini tercih ediyor.

Bu ülkelerin başında eğitim, ulaşım, ticaret, sağlık ve turizm alanlarında FETÖ ile irtibatlı firmaların faaliyet gösterdiği Makedonya geliyor. 1990’lı yılların ortasından itibaren FETÖ ile irtibatlı okul, dernek, gazete, sivil toplum kuruluşu gibi oluşumları barındıran Makedonya, darbe girişimi sonrası da FETÖ mensuplarının uğrak yerleri arasında yer alıyor.

İki ülke arasındaki vize muafiyetini amaçları için kullanan örgüt mensupları, serbestçe giriş yaptıkları Makedonya'da oturma ve çalışma izni almanın yollarını arıyor. Turist olarak vizesiz 90 gün kalınabilen ülkede, bu süreyi uzatmak isteyen FETÖ mensupları, şirket kurma, bir şirkete ortak olma veya okul kaydı gibi yöntemleri kullanarak, oturma izni ve çalışma hakkını kolayca elde edebiliyor.

Başkent Üsküp başta olmak üzere Gostivar, Manastır ve Ohri şehirleri ile kayak merkeziyle ünlü Mavrova bölgesinde ev kiralayan FETÖ mensupları, Makedonya'nın yaşam koşullarına ayak uydurarak günlük hayatlarına devam ediyor, rahatça ticaret yapıp geçinebiliyor.

Örgüt üyeleri, yerleşim yeri olarak ise kendilerini deşifre etmemek için Türk ve Arnavut vatandaşlarının yaşadığı bölgelerden uzakta kalarak, Makedonların çoğunlukta bulunduğu kesimleri tercih ediyor.

Her ne kadar farklı ülkede olsalar da yaşadıkları korku nedeniyle daha çok hava karardıktan sonra sokağa çıkıp, diğer örgüt üyeleriyle belirli iş yerlerinde buluşuyorlar.

Avrupa ülkelerine kaçış koridoru

Bazı FETÖ mensupları ise Batı Balkanları, Avrupa ülkelerine geçiş için kullanıyor. Türkiye'den ayrılan örgüt üyeleri, Batı Balkanlara girişi Makedonya üzerinden yaptıktan sonra, 90 günlük vizesiz kalma hakkının bitimine birkaç gün kala komşu ülkelerden birine gidiyor. Bu şekilde, vize konusunda benzer uygulamalara sahip Arnavutluk, Kosova, Sırbistan ve Bosna Hersek gibi ülkeleri dolaşarak zaman kazanan FETÖ mensupları, soluğu Avrupa Birliği ülkelerinden birinde alıyor.

Hem gelişmiş bir Avrupa ülkesine gitmek hem de Türkiye'den çıkış yaparken yerleşeceği ülkenin tespit edilmemesini isteyen FETÖ mensupları, Makedonya'ya gelip öğrenci kaydı yaptırarak veya şirket açarak oturma izni alıyor. Ardından Avrupa ülkelerinin Makedonya'daki temsilciliklerinden "Schengen" vizesi alarak rahatça bir Avrupa Birliği üyesi ülkeye kaçabiliyor.