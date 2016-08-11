TORONTO

Kanada'da temaslarda bulunan TBMM heyetinde yer alan Dışişleri Komisyonu Üyesi ve CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, FETÖ'nün darbe girişimi ve sonrasında yaşanan gelişmeleri Batı kamuoyuna anlatmak üzere Kanada'ya geldiklerini hatırlattı.

FETÖ'nün Kanada'da her alanda örgütlendiğini vurgulayan Akın, "Keşke buraya farklı bir konuda gelseydik. FETÖ'nün yapılanmasını anlatmak için geldik ama gördük ki ne kadar açık buldularsa doldurmuşlar. FETÖ, Kanada'da resmen her yere sızmış. Bunun da nedeni yönetim. Bunu hep söylüyorduk." diye konuştu.

Akın, FETÖ yapılanmasının bulduğu her alana yayıldığına dikkati çekti.

FETÖ'nün Kanada'da eğitim kurumları ve hastaneler başta olmak üzere siyasilerle bir lobicilik faaliyeti yerleştirdiğini dile getiren Akın, "Dış politikayı, iç politika malzemesi yaptığımız an geleceğimiz nokta buydu. Öyle bir yerleşmişler ki milletvekili arkadaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde, kendimizi anlatmakta zorluk çektik. Bir tarafta Türkiye Cumhuriyeti, diğer tarafta da FETÖ terör örgütü mensupları... Anlattığımız insanlar, anlattıklarımıza inanamıyorlar."

"El ele, kol kola verilme zamanı"

Milletvekili Akın, muhataplarıyla temaslarında kanıtlarının ortada olduğunu söyleyerek, olayların gelişimine dair bilgiler verdiklerini aktardı.

Sorumluluğun yine Türkiye'de olduğunu ifade eden Akın, şunları kaydetti:

"Kendimizi anlatmak için çok geç kalmışız. Görüştüğümüz insanlara, iktidarla muhalefet partilerinin milletvekilleri olarak birlikte olduğumuzu söylediğimizde büyük bir güven oluştu. Çünkü biz şu anda biriz, beraberiz. Biz iktidarı almak istiyoruz. Bu siyasi mücadele ama şu anda ortadaki mücadele, birlik ve beraberlik mücadelesi. El ele, kol kola verilme zamanı. Biz de tüm arkadaşlarımızla geldik. Ülkemize zarar verilmesin diye, en azından bundan sonrasının önü kapatılsın diye mücadele için geldik. Herkesin bundan ders çıkarması lazım."