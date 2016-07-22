Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.269
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

FETÖ Irak'ta faaliyet yürütüyor

Fetullahçı Terör Örgütü, Irak'ta eğitim, kültür, medya ve bankacılık gibi birçok alanda faaliyet gösteriyor.

FETÖ Irak'ta faaliyet yürütüyor

Fetullahçı Terör Örgütü, Irak'ta eğitim, kültür, medya ve bankacılık gibi birçok alanda faaliyet gösteriyor.

22 Temmuz 2016 Cuma 11:16
674 Okunma
FETÖ Irak'ta faaliyet yürütüyor

 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), Irak'ın başkenti Bağdat'ta ve güneydeki Basra kentinde Işık Koleji adı altında eğitim faaliyetinde bulunurken, Kerkük'te de Çağ Koleji ve 2 anaokul ile eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yer alan Erbil kentinde de çalışmalar yürüten FETÖ, bu bölgedeki ilk okulunu 1993 yılında açtı.

FETÖ'nün Erbil'de faaliyet gösteren Fezalar Şirketi'ne bağlı eğitim kurumları ise şu şekilde:

"Işık Üniversitesi, Nilüfer Kız Lisesi, Işık Bahtiyar Erkek lisesi, Gulan İlkokulu, Brayeti İlkokulu, Brayeti İlkokulu, Ronaki İlkokulu, Işık Kreşi, Gulan Ortaokulu, Nilüfer Kız Ortaokulu."

Erbil'de daha önce örgüte bağlı olarak çalışan Bank Asya ise Türkiye'de bankaya kayyum atanmasından sonra Ziraat Bankası tarafından kontrol edilmeye başlandı.

FETÖ'nün Erbil'de medya alanında da faaliyet gösterdiği biliniyor. Örgütün radyo yayını, Devran FM aracılığıyla yapılıyor. FETÖ bünyesindeki üniversite kapsamında yabancı dil merkezleri de bulunuyor.

Örgütün Erbil'in yanı sıra Süleymaniye, Duhok ve Halepçe'de de eğitim merkezleri ve okulları bulunuyor.

AA

Son Güncelleme: 22.07.2016 16:46
Anahtar Kelimeler:
Nilüfer Kız OrtaokuluGulan OrtaokuluIşık KreşiRonaki İlkokuluBrayeti İlkokuluGulan İlkokuluIşık Bahtiyar Erkek LisesiNilüfer Kız LisesiIşık Üniversitesiırak BağdatBağdatIrakFETÖ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ