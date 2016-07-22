FETÖ Irak'ta faaliyet yürütüyor

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), Irak'ın başkenti Bağdat'ta ve güneydeki Basra kentinde Işık Koleji adı altında eğitim faaliyetinde bulunurken, Kerkük'te de Çağ Koleji ve 2 anaokul ile eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yer alan Erbil kentinde de çalışmalar yürüten FETÖ, bu bölgedeki ilk okulunu 1993 yılında açtı.

FETÖ'nün Erbil'de faaliyet gösteren Fezalar Şirketi'ne bağlı eğitim kurumları ise şu şekilde:

"Işık Üniversitesi, Nilüfer Kız Lisesi, Işık Bahtiyar Erkek lisesi, Gulan İlkokulu, Brayeti İlkokulu, Brayeti İlkokulu, Ronaki İlkokulu, Işık Kreşi, Gulan Ortaokulu, Nilüfer Kız Ortaokulu."

Erbil'de daha önce örgüte bağlı olarak çalışan Bank Asya ise Türkiye'de bankaya kayyum atanmasından sonra Ziraat Bankası tarafından kontrol edilmeye başlandı.

FETÖ'nün Erbil'de medya alanında da faaliyet gösterdiği biliniyor. Örgütün radyo yayını, Devran FM aracılığıyla yapılıyor. FETÖ bünyesindeki üniversite kapsamında yabancı dil merkezleri de bulunuyor.

Örgütün Erbil'in yanı sıra Süleymaniye, Duhok ve Halepçe'de de eğitim merkezleri ve okulları bulunuyor.