FETÖ firarileri Malezya'da gözaltına alındı

Malezya Emniyet Müdürlüğü, ülkede FETÖ'nün elebaşları arasında gösterilen Turgay Karaman ile İhsan Aslan'ın ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğu gerekçesiyle gözaltına alındığını bildirdi.
AA
Malezya Emniyet Müdürlüğü, ülkede FETÖ'nün elebaşları arasında gösterilen Turgay Karaman ile İhsan Aslan'ın ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğu gerekçesiyle gözaltına alındığını bildirdi.
Malezya Emniyet Müdürlüğü, ülkede FETÖ'nün elebaşları arasında gösterilen Turgay Karaman ile İhsan Aslan'ın ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğu gerekçesiyle gözaltına alındığını bildirdi.
Malezya Emniyet Müdürlüğü, ülkede FETÖ'nün elebaşları arasında gösterilen Turgay Karaman ile İhsan Aslan'ın ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğu gerekçesiyle gözaltına alındığını bildirdi.
AA