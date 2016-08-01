FETÖ elebaşı, ABD'deki malikanesi önünde protesto edildi

ABD'deki Türkler, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in, ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki malikanesinin önünde protesto gösterisi düzenledi.

Gösteri, yağmura rağmen malikane önünde yapıldı. Polisin güvenlik önlemleri aldığı gösteride, malikaneyi koruyan silahlı güvenlik de göstericileri uzak tutmaya çalıştı.

Ellerinde Türk bayraklarıyla malikane önünde toplananlar, "Gülen'in darbe teşebbüsü sonucu 300 kişi şehit oldu", "Gülen=Bin Ladin, Gülen=ISIS", "Gülen Türkiye'nin 1 numaralı aranan kişisi", "Amerika'yı Gülen'den koruyun", "ABD Gülen'i sınır dışı etmeli", "Yeni dönem şer ekseni: FETÖ, ISIS, PYD/PKK", "Terörist Gülen Hareketi'ne karşı uyanık olun" yazılı pankartlar taşıdı.

Göstericiler, "Millet burada darbeciler nerede", "Dik dur eğilme bu millet seninle", "İdam gelsin ihanet bitsin" sloganları attı.

Malikanenin çevresinde oturan Amerikalılar, gelişmelerden ve Gülen'in bölgede yaşamasından duydukları rahatsızlığı dile getirdi. Pensilvanya'da yaşayan Türkler de eyaletin terör elebaşısıyla tanınmasından rahatsız olduklarını belirterek, Gülen'in Türkiye'ye iade edilmesini istediler.

FETÖ elebaşı Gülen, yaklaşık 10 dönümlük arazi içinde 3 bin metrekarelik iki bloktan oluşan 3 katlı lüks villa içinde yaşıyor. Malikane önünde nöbet tutan silahlı özel güvenlik elemanları, AA muhabirine "tapınağı koruduklarını" söyledi.

Kompleksin yola bakan girişine "Altın Nesil Chestnut Kampı İnziva Merkezi (Golden Generation Chestnut Camp Retreat Center)" yazılı bir tabela asıldığı ve tabelanın yanındaki bir ağaca da yolu gözetleyen bir video kamera monte edildiği dikkati çekti.

Gülen'in Pensilvanya eyaletine bağlı Saylorsburg kasabasındaki malikanesi önünde son 15 günde ikinci kez protesto gösterisi düzenlendi.