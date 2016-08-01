Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.269
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

FETÖ elebaşı, ABD'deki malikanesi önünde protesto edildi

ABD'deki Türkler, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in, ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki malikanesinin önünde protesto gösterisi düzenledi.

FETÖ elebaşı, ABD'deki malikanesi önünde protesto edildi

ABD'deki Türkler, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in, ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki malikanesinin önünde protesto gösterisi düzenledi.

01 Ağustos 2016 Pazartesi 10:53
596 Okunma
FETÖ elebaşı, ABD'deki malikanesi önünde protesto edildi

 ABD'deki Türkler, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in, ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki malikanesinin önünde protesto gösterisi düzenledi.

Gösteri, yağmura rağmen malikane önünde yapıldı. Polisin güvenlik önlemleri aldığı gösteride, malikaneyi koruyan silahlı güvenlik de göstericileri uzak tutmaya çalıştı.

Ellerinde Türk bayraklarıyla malikane önünde toplananlar, "Gülen'in darbe teşebbüsü sonucu 300 kişi şehit oldu", "Gülen=Bin Ladin, Gülen=ISIS", "Gülen Türkiye'nin 1 numaralı aranan kişisi", "Amerika'yı Gülen'den koruyun", "ABD Gülen'i sınır dışı etmeli", "Yeni dönem şer ekseni: FETÖ, ISIS, PYD/PKK", "Terörist Gülen Hareketi'ne karşı uyanık olun" yazılı pankartlar taşıdı.

Göstericiler, "Millet burada darbeciler nerede", "Dik dur eğilme bu millet seninle", "İdam gelsin ihanet bitsin" sloganları attı.

Malikanenin çevresinde oturan Amerikalılar, gelişmelerden ve Gülen'in bölgede yaşamasından duydukları rahatsızlığı dile getirdi. Pensilvanya'da yaşayan Türkler de eyaletin terör elebaşısıyla tanınmasından rahatsız olduklarını belirterek, Gülen'in Türkiye'ye iade edilmesini istediler.

FETÖ elebaşı Gülen, yaklaşık 10 dönümlük arazi içinde 3 bin metrekarelik iki bloktan oluşan 3 katlı lüks villa içinde yaşıyor. Malikane önünde nöbet tutan silahlı özel güvenlik elemanları, AA muhabirine "tapınağı koruduklarını" söyledi.

Kompleksin yola bakan girişine "Altın Nesil Chestnut Kampı İnziva Merkezi (Golden Generation Chestnut Camp Retreat Center)" yazılı bir tabela asıldığı ve tabelanın yanındaki bir ağaca da yolu gözetleyen bir video kamera monte edildiği dikkati çekti.

Gülen'in Pensilvanya eyaletine bağlı Saylorsburg kasabasındaki malikanesi önünde son 15 günde ikinci kez protesto gösterisi düzenlendi.

AA

Son Güncelleme: 01.08.2016 10:54
Anahtar Kelimeler:
ABDFetullahçı Terör ÖrgütüFetullah Gülen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ