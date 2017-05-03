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FETÖ'den "Amiş ürünleri" istismarı

ABD'de FETÖ üyeleri, kurdukları süt ürünleri firmasında "Amiş" ismini kullanıyor.

FETÖ'den "Amiş ürünleri" istismarı

ABD'de FETÖ üyeleri, kurdukları süt ürünleri firmasında "Amiş" ismini kullanıyor.

03 Mayıs 2017 Çarşamba 13:33
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FETÖ'den "Amiş ürünleri" istismarı

ABD'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeleri, kurdukları "Natürlich" adlı süt ürünleri firmasında teknolojiyi kullanmayı reddeden ve doğal şekilde hayatlarını sürdüren Amişlerin ismini kullanarak ticaret yapıyor.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kaldığı "Altın Nesil" kampının aşçısı Murat Hokka'nın başkanlığını yaptığı süt ürünleri firması Natürlich, "Mudi Farm Export LLC" şirketine bağlı olarak faaliyet gösteriyor.

Şirketin internet sayfasında ne çiftlik ne de fabrikanın adresi ve resimleri bulunuyor. Natürlich'in internet sayfasında üretilen yoğurt ve peynirlerin "Lancaster ürünü" olduğu ve "Saylorsburg'da sevgiyle üretildiği" ifadesi yer alıyor.

Google haritasında Gülen'in kaldığı kampın yaklaşık 100 metre yakınında "Mudi Farm" adlı bir çiftlik bulunuyor ve çiftliğin içinde hayvanların otladığı görülüyor. Ancak bu çiftliğin "Mudi Farm Export LLC"ye ait olduğuna ilişkin bir iz yok. Çiftliğin girişinde bir posta kutusu bulunuyor ancak herhangi bir tabela yer almıyor.

Amişlerin yoğun yaşadığı Lancaster ile Mudi Farm'ın bulunduğu Saylorsburg arasında ise 150 kilometreden fazla mesafe var. İnternet sayfasındaki telefon numarasını arayan AA muhabirine cevap veren yetkili, fabrikalarının Lancaster'da olduğunu söyledi ancak ısrarlı sorulara rağmen adresi vermedi. Yetkili, Amiş ortakları bulunduğunu ve ürünlerin ortakları tarafından üretildiğini savundu.

Amişler isimlerinin kullanılmasından rahatsız

ABD'nin başta Pennsylvania olmak üzere bazı orta batı eyaletlerde yaşayan Amişler, Hristiyanlığın katı kuralları olan bir mezhebinden geliyor.

Pensilvanya'nın Lancaster kentinde AA'ya açıklama yapan Jack adlı Amiş, birçok firmanın izinsiz şekilde Amiş ismini kullanarak müşterileri kandırdığını söyledi.

Konuyla yeterince ilgilenemediklerini anlatan Jack, "Amiş isminin başkaları tarafından kullanılmasına üzülüyoruz ama bu bir telif hakkı konusu değil. Bunların peşinden de gitmiyoruz çünkü başkalarını dava etmek dinimize aykırı." dedi.

Çok farklı ürünlerde bu ismin izinsiz kullanıldığını ifade eden Jack, büyük bir gazetede "Amiş sobaları" reklamını gördüğünü, aslında reklamdaki sobaların Çin'den getirildiğini bildiklerini dile getirdi.

Bu şekildeki birçok "aptalca" ürüne gülüp geçtiklerini ve peşine düşmediklerini kaydeden Jack, "Ürünün Amiş olduğunu ancak üretim yerini görerek ya da öğrenerek anlayabilirsiniz ama bu da birçok kişi için neredeyse imkansız." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
ABDFETÖNatürlichSüt ürünleriMurat Hokka
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