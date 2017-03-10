Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 11°
Sisli
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
89683
ALTIN
144.462
DOLAR
3.7488
STERLIN
4.5579
EURO
3.9787
MHP'de 4 isim ihraç edildi
MHP'de 4 isim ihraç edildi
İstanbul'da bir 'paşa'
İstanbul'da bir 'paşa'
AP'deki FETÖ etkinliği iptal edildi
AP'deki FETÖ etkinliği iptal edildi
98 terörist etkisiz hale getirildi
98 terörist etkisiz hale getirildi
Terör mağduru üreticiye müjde
Terör mağduru üreticiye müjde

FETÖ'cüler KKTC'deki yurtlarını da bırakıp kaçmış

KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Berova, FETÖ'nün darbe girişiminin başarısız olmasının ardından örgüt üyelerinin ülkesinden de kaçtığını söyledi.

FETÖ'cüler KKTC'deki yurtlarını da bırakıp kaçmış

KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Berova, FETÖ'nün darbe girişiminin başarısız olmasının ardından örgüt üyelerinin ülkesinden de kaçtığını söyledi.

10 Mart 2017 Cuma 12:01
18 Okunma
FETÖ'cüler KKTC'deki yurtlarını da bırakıp kaçmış

KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir BerovaFETÖ mensuplarının "vatan haini" olduğunu vurgulayarak, "Vatan hainleri bu ülkedeki düzeni değiştirmek amacıyla çok uzun yıllardan beri ele geçirmeyi umdukları sinsi emellerini bir darbe teşebbüsü ile hayata geçirmeye çalıştılar. Bir ülkeyi ele geçirme konusunda kararlıysanız o ülkenin eğitim kurumlarını ve yargı kurumlarını ele geçirmek, bu bağlamda atılacak en haince adımlardan biridir." diye konuştu.

Berova, FETÖ'nün bir çok kurumda olduğu gibi eğitim kurumlarında da yapılandığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Birçok kurumsal yapıda olduğu gibi maalesef bu hain yapılanma eğitimde de yer almış durumdadır. Türkiye'nin bu konuda ciddi bir kararlıkla bu durumun üzerine gittiğini görmekteyiz. Çok kısa bir sürede büyük bir temizlik organizasyonu ile bir çok konuda bu yapılanmanın bilinmesi adına başarılı hamleler yapmaktadır. Eğitime olan zararları çok yüksektir."

Örgütün eğitim kurumlarından temizlenmesi gerektiğini vurgulayan Berova, "Hain FETÖ/PDY'nin her kurumda olduğu gibi eğitim kurumlarından da temizlenmesi şarttır. Burada dikkat edilmesi gereken unsurlardan bir tanesi bu ayrımın doğru ve temiz yapılmasıdır. Çünkü bu ayrımı doğru ve düzgün yapmadıkça farklı bir mağduriyet ortaya çıkabilir. Ama bu konuda Türkiye'de çok başarılı bir temizleme kampanyası olduğunu da görüyoruz." ifadesini kullandı.

"FETÖ'yü terör listesine içerisine aldık"

KKTC Milli Eğitim Bakanı Özdemir Berova, FETÖ/PDY'ye karşı KKTC'de de tedbirler aldıklarını ve örgüt mensuplarının darbenin başarısız olması üzerine yavru vatandan kaçtığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Biz 15 Temmuz'daki hain kalkışmanın hemen sonrasında KKTC Bakanlar Kurulu olarak FETÖ'yü terör listesine içerisine aldık. Şükür ki bizim üniversitelerimiz içerisinde bu yapılanmayla ilgili herhangi bir bulgu rastlanmadı. Bu yapının KKTC'de bir kaç yurt seviyesinde faaliyet gösterdiği tespit edildi. Ancak bu tespit yapıldığı esnada hain terör örgütü üyeleri ülkeyi terk etmiş vaziyetteydi. Çok sıkı bir şekilde olayları takip etmeye çalışıyoruz."

Berova, söz konusu örgütün Türkiye'ye zarar verdiğine işaret ederek, "Bu yapılanmanın bu ülkenin gündeminden çıkması ve temizlenmesi en büyük arzumuzdur." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
KKTCFETÖÖzdemir Berova
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nepal'de otobüs kazası: 26 ölü
Nepal'de otobüs kazası: 26 ölü
AP'deki FETÖ etkinliği iptal edildi
AP'deki FETÖ etkinliği iptal edildi
İsrail, 12 Filistinliyi daha gözaltına aldı
İsrail, 12 Filistinliyi daha gözaltına aldı
Trump'un yeni vize düzenlemesine ilk dava
Trump'un yeni vize düzenlemesine ilk dava
ABD'de Dünya Kadın Günü'nde kadınlar gözaltına alındı
ABD'de Dünya Kadın Günü'nde kadınlar gözaltına alındı
Kolombiya'da estetik ameliyatlara son iki yılda 45 kurban
Kolombiya'da estetik ameliyatlara son iki yılda 45 kurban

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ