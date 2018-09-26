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FETÖ'cü Kemal Öksüz hakkında ABD'de iddianame hazırlandı

ABD'de 2013'te Kongre üyelerinin Azerbaycan'a yaptığı geziyle ilgili FETÖ/PDY üyeliğinden aranan Kemal Öksüz hakkında iddianame hazırlandı.

FETÖ'cü Kemal Öksüz hakkında ABD'de iddianame hazırlandı

ABD'de 2013'te Kongre üyelerinin Azerbaycan'a yaptığı geziyle ilgili FETÖ/PDY üyeliğinden aranan Kemal Öksüz hakkında iddianame hazırlandı.

26 Eylül 2018 Çarşamba 12:14
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FETÖ'cü Kemal Öksüz hakkında ABD'de iddianame hazırlandı

ABD Adalet Bakanlığının sitesinde yayımlanan iddianamede, Kemal (Kevin) Öksüz'ün, 2013'de Kongre heyetinin Azerbaycan'a yaptığı gezi ödeneğinin kaynağını sakladığı belirtildi.

İddianamede Öksüz hakkında ABD Temsilciler Meclisi Etik Komitesi'nin kamuoyunun aydınlatılması amacıyla dosyaladığı belgelerde yalan ifade vermek, Kongre üyelerinin gezi masraflarını karşılamak için Azerbaycan hükümetinin kontrolündeki bir petrol şirketinden aktarılan parayı kullanmak suçlamalarına yer verildi.

İddianamede Öksüz'e 5 suçlama yönetildi

İddianamede, Öksüz'e maddi vakıaları tahrif ve örtbas etmek, Kongre'ye yalan ifade vermek dahil 5 suçlama yöneltildi.

Etik Komitesi, 2015'te geziye katılan 10 Kongre üyesi ve 30'dan fazla yardımcının, Kongre kurallarını "bilerek ihlal ettiğine" ilişkin "kanıt" bulunmadığına karar vermişti.

ABD'de kar amacı gütmeyen kuruluşlar, Kongre üyelerine yönelik eğitim gezilerine sponsor olabiliyor. Gezi masraflarının kaynağının doğru belgelendirilmesi gerekiyor.

ABD'de Avrasya Amerikalılar Turkuaz Konseyi Başkanlığını yürüten Kemal Öksüz'ün, Türkiye karşıtı çıkışlarıyla tanınan Amerikalı senatörlerle yakın ilişkisi bulunuyordu.

Türk Emniyet Genel Müdürlüğü, Öksüz'ün ABD'nin yakalama emrine istinaden Ermenistan'da yakalandığına ilişkin basında yer alan haberler üzerine Ermenistan İnterpol biriminden bilgi talep edildiği ve konunun takip edildiği açıklamasını yapmıştı.

Kemal Öksüz'ün 1,7 milyon dolarlık evi

Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişimi öncesi veya sonrasında ABD'ye kaçan FETÖ üst düzey üyelerinin ülkedeki lüks yaşamları, Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından görüntülenmişti. 

FETÖ'nün ABD'deki en önemli uzantılarından Avrasya Amerikalılar Turkuaz Konseyinin başkanlığını yürüten Kemal Öksüz de örgütün ülkede uzun süredir yaşayan isimleri arasında yer alıyordu.

Öksüz'ün Virginia eyaletinin Arlington kentinde piyasa değeri yaklaşık 1,7 milyon dolar olan müstakil evinin görüntülerini paylaşmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
ABD Adalet BakanlığıFETÖKemal Öksüz
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