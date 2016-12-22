Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

, "Milli Eğitim Bakanlığı Yurtdışı Teşkilatı Uluslararası Eğitim Yöneticileri Çalıştayı"nın kapanış töreninde yaptığı konuşmada, 2016’nın kolay bir yıl olmadığını, dünyadaki birçok insanın çeşitli sebeplerle evlerini terk etmek zorunda kaldığını belirtti.

DEAŞ’ın dini, PKK’nın da ideolojiyi ve Kürt vatandaşlarının duygularını istismar ettiğinin altını çizen Çavuşoğlu, “Dini istismar ederek 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ de uluslararası küresel bir örgüt haline geldi. Bunların hepsiyle mücadele etmemiz gerekiyor.” ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, bu mücadelede Milli Eğitim Bakanlığı ve Maarif Vakfı ile yakın iş birliği içinde olduklarını söyledi.

FETÖ'nün ne olduğunu ve Türkiye’de ne yaptığını muhataplarına anlattıklarını, bu çabalarının sonuç vermeye başladığını belirten Çavuşoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Çok önemli kuruluşlar, FETÖ’yü terör örgütü olarak ilan etmeye başladı. Önce Riyad’da Körfez İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları toplantısında FETÖ’yü mücadele edilecek terör örgütleri listesine aldırdık. Hemen arkasından Taşkent’te İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları toplantısında FETÖ’yü terör listesine aldırdık. En son Asya Parlamenterler Asamblesi toplantısında da yine FETÖ terör örgütü ilan edildi.”

Çavuşoğlu, başta Fethullah Gülen'in kendisi olmak üzere yurt dışına kaçan veya yurt dışında yaşayan FETÖ yöneticilerinin Türkiye’ye getirilip adalete teslim edilmeleri için de uğraştıklarını ifade etti. FETÖ’ye bağlı çok sayıda kişiyi Türkiye’ye getirdiklerini dile getiren Çavuşoğlu, “Feto’nun kendisini de getirmek için Adalet Bakanlığı ile yoğun çalışma içerisindeyiz.” dedi.

Yunanistan’a kaçan 8 haini de getirmek için çabalarını sürdürdüklerine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Yunanistan’a bir kere daha sesleniyoruz. Bunlar darbecidir. Siz de darbeden çok çektiniz. Bu darbecileri daha ülkeye girer girmez iade etmeniz gerekiyordu.” şeklinde konuştu.

Yurt dışındaki FETÖ bağlantılı kuruluşların, derneklerin, STK’ların ve okulların kapatılması ya da devralınması konusunda yoğun çaba sarf ettiklerini vurgulayan Çavuşoğlu, burada Milli Eğitim Bakanlığı ve Maarif Vakfı’nın en iyi ortakları olduğunu aktardı. Çavuşoğlu, “12 ülkede 79 kuruluş ya kapatıldı ya da devredildi.” ifadesini kullandı.

AA