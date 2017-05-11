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FETÖ Avrupa'da 'Zaman'ı sildi

FETÖ, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Avrupa'da örgütle özdeşleşen isimleri kullanmama ve kendini gizleme politikası izlemeye başladı.

FETÖ Avrupa'da 'Zaman'ı sildi

FETÖ, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Avrupa'da örgütle özdeşleşen isimleri kullanmama ve kendini gizleme politikası izlemeye başladı.

11 Mayıs 2017 Perşembe 11:36
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FETÖ Avrupa'da 'Zaman'ı sildi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), Hollanda'da yayın yapan Zaman Vandaag gazetesinin ismini değiştirerek Avrupa'da "Zaman" adını tamamen sildi.

FETÖ, 15 Temmuz darbe girişimin ardından Avrupa'da örgütle özdeşleşen isimleri kullanmama ve kendini gizleme politikası izlemeye başladı.

Son olarak, Hollanda'da yayın yapan Zaman Vandaag gazetesi, 3 Mayıs'tan itibaren "Zaman" yerine "dipnot" anlamına gelen Kanttekening adıyla yayın yapma kararı aldı. Zaman Vandaag'ın açıklamasında, yeni bir rota, görünüm ve isimle Türk toplumundan ziyade Hollandalılara yönelik yayın yapılacağı belirtildi.

Zaman Romanya, darbe girişimi sonrası www.romanyahaber.com olarak yayına devam ederken, Zaman Bulgaristan'ın adı da Haftaya Bakış olarak değiştirildi.

Danimarka, İsveç, Norveç ve Finlandiya'da dağıtılan Zaman İskandinavya ise yayın hayatına son verdi. 15 Temmuz'dan sonra reklam alamadığı için sıkıntı yaşayan gazetenin baskısı durdurulup bir süre internet yayınına devam edildi. Ancak geçen yılın kasım ayında sitenin güncelleştirilmesi durduruldu. Ofislerini kapatan gazetenin bağlı olduğu medya şirketinin de faaliyetlerine son verildi.

Zaman İngiltere, darbe girişimi sonrası bir süre yayın hayatını sürdürse de 26 Temmuz 2016'da internet sitesinin güncellemesini durdurdu. Gazetenin, Londra'nın kuzeyindeki Drayton Park mahallesindeki ofisinden tabelası kaldırıldı. FETÖ'nün İngiltere'deki okul ve dersane ağının şemsiye kuruluşu Axis'e ait Eğitim Vakfının yer aldığı binanın da boşaltıldığı görüldü.

Zaman Almanya gazetesi de 30 Kasım 2016 itibarıyla kapandı. Haftada 6 gün yayın yapan gazete, bir süre internetten yayına devam etse de daha sonra bu faaliyete de son verdi. Örgüte ait başka bir internet sitesinin açıklamasında, kapanmayacakları ancak finansal destek için bir dernek kurulmasına karar verildiği belirtildi.

Fransa'da yayın yapan Zaman Fransa ile Belçika'da yayın yapan Zaman Belçika gazeteleri de geçen yılın ağustos ayında yayınlarına son verdi. Bu gazetelerin internet siteleri de diğerleri gibi kapatıldı.

Zaman Avusturya ve Zaman İsviçre gazeteleri de diğerlerinin akıbetini paylaştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖZaman VandaagKanttekening
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